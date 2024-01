A Hora do MMA com Anthony Joshua, Dricus du Plessis, Jiří Procházka e Brandon Moreno

A Hora das Artes Marciais Mistas está de volta à sua vida! Abaixo está um resumo do programa de segunda-feira, que começa às 13h ET/10h PT/18h horário do Reino Unido.

13h05 horário do leste: O campeão de boxe Anthony Joshua fala sobre sua próxima luta com Francis Ngannou e muito mais.

13h20: Reação à coletiva de imprensa de Joshua x Ngannou e ao fim de semana de ação de esportes de combate, incluindo UFC Vegas 84 e mais.

14h: O ex-campeão meio-pesado do UFC Jiří Procházka fala sobre sua luta no UFC 300 com Aleksandar Rakic.

14h30: O desafiante ao título dos médios do UFC, Dricus du Plessis, faz uma prévia de sua luta pelo título do UFC 297 contra o campeão Sean Strickland.

15h: O ex-campeão peso mosca do UFC Brandon Moreno fala sobre sua nova revanche com Brandon Royval no UFC Cidade do México.

15h30: Melhores apostas para UFC 297 e mais dos Parlay Boys.

