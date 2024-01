A Hora do MMA com Dricus du Plessis, Holly Holm, Aljamain Sterling, Renato Moicano, Diamond Dallas Page e Andy Foster

A Hora das Artes Marciais Mistas está de volta à sua vida! Abaixo está um resumo do programa de segunda-feira, que começa às 13h ET/10h PT/18h horário do Reino Unido.

13h ET: Recapitulando o fim de semana dos esportes de combate.

13h05: O campeão dos médios do UFC, Dricus Du Plessis, retorna para falar sobre a conquista do título do UFC 297 e muito mais.

13h35: Andy Foster, diretor executivo da Comissão Atlética do Estado da Califórnia, fala sobre possíveis mudanças nas regras que ocorrerão no MMA e muito mais.

14h: A ​​ex-campeã do UFC Holly Holm faz uma prévia de sua luta no UFC 300 com Kayla Harrison.

14h30: O headliner do UFC APEX 85, Renato Moicano, faz uma prévia da luta contra Drew Dober.

15h: A ex-estrela e empresário da WWE Diamond Dallas Page reage às últimas notícias do wrestling profissional.

15h40: O ex-campeão peso galo do UFC Aljamain Sterling faz uma prévia de sua estreia no peso pena no UFC 300 contra Calvin Kattar.

16h10: Recapitulando o Royal Rumble e muito mais.

