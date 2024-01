A Hora do MMA com Dricus du Plessis, Julianna Peña, Chris Curtis, Neil Magny, Jasmine Jasudavicius e muito mais

A Hora das Artes Marciais Mistas está de volta à sua vida! Abaixo está um resumo do programa de segunda-feira, que começa às 13h ET/10h PT/18h horário do Reino Unido.

13h00 horário do leste: Recapitulamos o UFC 297 de todos os ângulos.

13h30 horário do leste: Dricus du Plessis discute a conquista do título dos médios do UFC no UFC 297 e o que vem a seguir.

14h: Jasmine Jasudavicius reflete sobre a goleada recorde sobre Priscila Cachoeira no UFC 297.

14h25: Julianna Peña retorna para discutir seu futuro e a situação do peso galo feminino após o UFC 297.

15h: Chris Curtis relembra sua vitória sobre Marc-Andre Barriault no UFC 297 e muito mais.

15h25: Neil Magny está de volta após sua incrível vitória de virada sobre Mike Malott no UFC 297.

15h50: Os Parlay Boys analisam suas melhores apostas para o UFC 297.

