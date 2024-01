A Hora do MMA com Francis Ngannou, Ian Machado Garry, Eddie Hearn, Bo Nickal e Aleksandar Rakic

A Hora das Artes Marciais Mistas está de volta à sua vida! Abaixo está um resumo do programa de segunda-feira, que começa às 13h ET/10h PT/18h horário do Reino Unido.

13h00 horário do leste: Reagimos às notícias de Francis Ngannou x Anthony Joshua e às últimas lutas anunciadas por Dana White.

13h15 horário do leste: Francis Ngannou discute sua próxima luta de boxe contra Anthony Joshua.

13h45: Peso meio-médio do UFC Ian Machado Garry fala sobre sua próxima luta no UFC 298 contra Geoff Neal e muito mais.

14h20: O peso médio do UFC Bo Nickal analisa sua luta no UFC 300 com Cody Brundage.

15h: O meio-pesado do UFC Aleksandar Rakic ​​fala sobre sua luta no UFC 300 com Jan Blachowicz.

15h30: Eddie Hearn do Matchroom retorna para falar sobre Ngannou x Joshua e muito mais.

