A Hora do MMA com Julianna Pena, Eric Nicksick, Jim Miller, Rose Namajunas, Donn Davis e mais

A Hora das Artes Marciais Mistas está de volta à sua vida! Abaixo está um resumo do programa de quarta-feira, que começa às 13h ET/10h PT/18h horário do Reino Unido.

13h00 horário do leste: Todas as suas perguntas foram respondidas na última edição de On The Nose.

13h20: A principal candidata do UFC (e estimada membro dos Parlay Boys) Julianna Peña discute seu próximo movimento e a imagem do título peso galo do UFC.

13h45: O executivo da PFL, Donn Davis, se aprofunda no anúncio do megacard PFL vs. Bellator em 24 de fevereiro.

14h10: O chefe da Xtreme Couture, Eric Nicksick, fala sobre Sean Strickland x Dricus du Plessus, Francis Ngannou x Anthony Johsua e muito mais.

14h35 Rose Namajunas prevê seu retorno no dia 23 de março contra Amanda Ribas.

15h: Jim Miller relembra sua última vitória sobre Gabriel Benitez e antecipa seu confronto no UFC 300 contra Bobby Green.

15h30: Os Parlay Boys fazem suas melhores apostas para o fim de semana do UFC 297.

