A Hora do MMA com Paulo Costa, Mark Hunt, Arnold Allen, Callum Smith e mais

A Hora das Artes Marciais Mistas está de volta à sua vida! Abaixo está um resumo do programa de quarta-feira, que começa às 13h ET/10h PT/18h horário do Reino Unido.

13h00 horário do leste: Todas as suas perguntas foram respondidas na última edição de On The Nose.

13h30: Paulo Costa antecipa sua luta no UFC 298 contra Robert Whittaker.

14h: Callum Smith faz uma prévia da luta de boxe de sábado contra o campeão unificado dos meio-pesados ​​​​Artur Beterbiev.

14h25: Abordamos mais perguntas do On The Nose.

15h00 A lenda viva Mark Hunt retorna para reencontrar seus velhos amigos.

15h30: Arnold Allen faz uma prévia de sua luta no UFC 297 contra Movsar Evloev.

16h: Os Parlay Boys fizeram suas melhores apostas para o fim de semana de esportes de combate.

