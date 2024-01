A Hora do MMA com Raquel Pennington, Cory Sandhagen, Tatiana Suarez, Cassius Corrigan e Conor Benn

A Hora das Artes Marciais Mistas está de volta à sua vida! Abaixo está um resumo do programa de quarta-feira, que começa às 13h ET/10h PT/18h horário do Reino Unido.

13h00 horário do leste: Todas as suas perguntas foram respondidas na última edição de On The Nose.

13h30: O destaque peso galo do UFC, Cory Sandhagen, fala sobre a categoria e seu próximo passo.

14h: A ​​desafiante peso palha do UFC, Tatiana Suarez, nos atualiza sobre sua lesão e cronograma para retorno.

14h20: Suarez fala sobre seu novo documentário da HBO, The Unbreakable Tatiana Suarez, com o diretor Cassius Corrigan.

14h30: A campeã peso galo do UFC Raquel Pennington reflete sobre a conquista do título e o que vem a seguir.

15h: On the Nose continua com mais perguntas.

15h30: O ex-campeão de boxe Conor Benn fala sobre sua próxima luta com Peter Dobson no sábado.

16h: Os garotos do Parlay retornam para as melhores apostas no UFC Apex 85.

Para os episódios mais recentes de The MMA Hour, inscreva-se no Spotify ou iTunes.