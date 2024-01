A idade está finalmente alcançando LeBron James? Seu último desempenho levanta questões sobre seu condicionamento físico

Tele Los Angeles Lakers tiveram uma temporada medíocre até agora, já que caíram abaixo de 0,500 com um recorde de 19-20 após um Derrota por 109-127 contra o Phoenix Suns na noite de quinta-feirat, com especialmente Lebron James tendo um desempenho nada assombroso.

LeBron James registrou apenas 10 pontos, 9 assistências e 5 rebotes durante a derrota contra o Phoenix, levantando questões sobre se o jogador ativo mais velho da NBA está começando a ficar para trás e o jogo finalmente está afetando seu corpo.

As palavras de LeBron sobre sua preparação física

No entanto, King James conversou com a mídia após o jogo e afirmou que se sente muito bem e que a derrota foi apenas porque o Suns foi um time melhor que o Lakers na noite passada.

Eu me sinto bem. Mentalmente, é apenas mais um jogo. Eles jogaram excepcionalmente bem. Nós não Lebron James

Especificamente, durante o último jogo, LeBron esteve mal, acertou 3-10 de campo e registrou +/- de -25, seu pior da temporada. No entanto, LeBron parecia saudável durante a temporada até este ponto, com médias de 25,1 pontos, 7,2 rebotes e 7,5 assistências por jogo com uma porcentagem de arremessos de 52,6%.

Obviamente, James está longe do nível que exibiu no seu auge. No entanto, ele ainda é um dos melhores e mais consistentes jogadores da liga aos 39 anos.