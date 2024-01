A incrível quantia que Daisy Ridley receberá pelo novo filme Star Wars: Ela vence Harrison Ford

TA cena de Hollywood é famosa pelas enormes somas de dinheiro que oferece a atores talentosos. Se você tiver sucesso nas bilheterias, seu salário será bem recompensado, o que é algo Margarida Ridley descobriu ao se tornar a atriz mais bem paga de Star Wars.

A atriz, que interpreta Rey Skywalker na nova geração de filmes Star Wars, tornou-se a face visível deste projeto e isso significa ganhar um grande salário por parte dos produtores e da Disney.

A carreira da inglesa é sinônimo perfeito de meteórica. Quando ela conseguiu o papel de Rey Skywalker em Star Wars: O Despertar da Força em 2015, ela era completamente desconhecida no mundo da atuação.

Mas depois de desempenhar papéis menores em algumas séries JJ Abramso diretor do filme, viu nela uma possível reencarnação de Harrison Fordator que também ficou famoso por seu papel em Star Wars e mais tarde passou a comandar papéis como Indiana Jones.

Seu status de novata aos 27 anos significou que a atriz britânica recebeu cerca de US$ 270 mil a US$ 325 mil nos dois primeiros filmes.

Agora estrela da saga e quem realmente trouxe equilíbrio à Força, a Disney quer recompensá-la com um salário que supere o de Ford ele mesmo, o ator mais reconhecido de Star Wars, ao se tornar o ganhador mais alto da franquia.

De acordo com o insider Jeff Snider, a confiança em Margarida Ridley é tal que a Disney teria oferecido a ela um contrato de US$ 13,6 milhões para participar do próximo Star Wars: Nova Ordem Jedi. Este salário coloca Ridley uma das atrizes mais bem pagas de 2024.

Para contextualizar, o mais Harrison Ford conseguiu cobrar dentro da franquia foi de US$ 10,8 milhões por sua aparição em O Despertar da Força, apesar de ele ser o personagem principal do filme do trio original formado por Luke Skywalker, Princesa Leia e ele mesmo, mostrando o quanto a empresa valoriza Ridley.

Atrizes mais bem pagas de 2023

Segundo a Forbes, as atrizes mais bem pagas de 2023 foram Sandra Bullock que ganhou US$ 70 milhões seguido por Scarlett Johansson (US$ 56 milhões), Sofia Vergara (US$ 43 milhões), Reese Witherspoon (US$ 35 milhões) e Angelina Jolie (US$ 34 milhões).