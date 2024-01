A interação emocionante do Chiefs Isiah Pacheco com o jovem torcedor faz o seu dia, apesar da multidão hostil em Buffalo

CIsiah Pacheco, dos hiefs, fez um grande jogo contra o Bills no Eliminatórias Divisionais e avançou para o Campeonato AFC depois de ultrapassar Buffalo por 24-27 em seu gramado em Orchard Park diante de milhares de fãs gritando que viraram não tão amigável contra os visitantes.

Isiah Pacheco presenteia um jovem torcedor do KC com suas luvas vencedoras

Pacheco ficou em campo após o jogo e teve o oportunidade de fazer o dia de um jovem fã ao assinar um autógrafo e depois dar-lhe as luvas da vitória em sinal de agradecimento ao garoto por torcer por elas.

Durante o jogo, Running back Isaías Pacheco correu 97 jardas no domingo, encontrando os buracos que a defesa do Buffalo não cobriu para depois marcar um touchdown que sugou o ar de Orchard Park.

Os fãs de Buffalo não hesitaram em vaiar e jogar neve em campo depois de marcar um touchdown impressionante, e o sentimento oposto dos torcedores só ficou mais forte à medida que o jogo chegava a um ponto crítico em que eles perdiam, e os torcedores eram duros com os próprios jogadores.

Os fãs do Bills fazem um gesto vil em relação a Taylor Swift que os Swifties dizem ter ultrapassado os limites

Patrick Mahomes estava recebendo uma tempestade de bolas de neve quando o Bills Mafia, que estava mais próximo da margem, deu sua melhor chance no quarterback vencedor do Super Bowl, apenas para errar em todas as ocasiões.

As tensões estavam altas em Orchard Park desde a festa na bagageira que começou na manhã de domingo. Alguns fãs terríveis do Bills enviaram uma mensagem clara a Taylor Swift de que ela não foi bem-vinda ao queimar uma placa de piquete com seu rosto nela. Swift simplesmente respondeu mandando beijos para eles.

Os Chiefs estão indo para Baltimore para enfrentar os Ravens no AFC Championship no domingo, 28 de janeiro, para ver quem ganha o ingresso para o Super Bowl LVIII em Las Vegas.