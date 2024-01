A-Listers descem nas festas pós-Globo de Ouro em toda Los Angeles

As estrelas estiveram em força neste fim de semana para comemorar todas as grandes vitórias no Globo de Ouro – e não faltaram festas para marcar… o que todas elas certamente fizeram.

Depois que a transmissão da CBS terminou, os A-listers saíram do Beverly Hilton e se espalharam por Los Angeles para participar de diferentes festas – e à primeira vista, parece que a reunião da HBO no Chateau Marmont era o lugar para estar .

Entre as celebridades presentes … Matt Damon, Jennifer Lawerence, America Ferrera, Orlando Bloom, Kevin Costner, Margot Robbie, Billie Eilish, Tobey Magurie, Julianne Moore, Jodie Foster, Jeremy Allen White, Paris Jackson, Jason Sudeikis , Christopher Nolan, Casey Affleck… e outros.

Outra grande festa estava acontecendo em nome da Universal no Tommy’s em Bev Hills – e era meio centrada em ‘Oppenheimer’… com alguma sobreposição de rostos famosos do filme.

Cillian Murphy apareceu, assim como Emily Blunt e John Krasinski, Patrick J. Adams, Darah Rafferty, Da’Vine Joy Randolph… e um punhado de outras celebridades que estavam na premiação.

Em outra parte do verso da festa do Globo … Billie Eilish estava vivendo bem depois de sua grande vitória com sua música original ‘Barbie’ – e ela foi acompanhada por nomes como Flavor Flav, Helen Mirren, Trevor Noah, Jeremy Allen White , Hannah Waddingham, Ali Wong e uma série de outras estrelas.

A Netflix também teve uma grande festa… e a deles também foi repleta de estrelas. Lenny Kravitz, Dave Chappelle, Natasha Lyonne, Jim Gaffigan, Barry Keoghan, Julianne Moore e mais.

Como dissemos, as estrelas estavam prontas para se misturar em uma noite de domingo – e certamente fizeram isso e muito mais. Embora o show tenha sido um pouco irregular, as festas posteriores pareceram ótimas.

Noite bastante agitada, considerando tudo… e é apenas o começo da temporada de premiações.