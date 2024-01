A loucura do treino de Warholm a -21 graus… e sem camisa!

Com o ano novo, muitas pessoas estão fazendo do exercício físico uma de suas resoluções para 2024.

As baixas temperaturas ou a neve atrasam por vezes estes treinos, mas as difíceis condições climatéricas certamente não impediram Karsten Warholm de continuar seu treinamento.

Com a frase “Sem desculpas”, o Campeão olímpico dos 400m com barreiras partilhou nas suas redes sociais um treino sem camisa… a -21 graus e rodeado de neve!

Na verdade, o norueguês é visto numa ‘pista’ aberta expressamente na neve da pista do Bislett Stadion, em Oslo, para poder fazer a ‘série’ enquanto o seu inseparável treinador, Olav Alnes, registra seu tempo.

Karsten Warholm se prepara para as Olimpíadas de 2024

Karsten Warholm pode estar passando por um treinamento bastante implacável para começar o ano, mas tudo isso por uma boa causa.

Ele espera defender seu título olímpico dos 400m com barreiras quando os jogos de 2024 acontecerem no próximo verão.

Ele foi vitorioso na prova de Tóquio em 2020 e ainda fez história com um tempo recorde na prova de 400m com barreiras no Campeonato Mundial de Atletismo em 2023.

Este evento, que teve lugar em Budapeste, foi a sua última grande preparação para os Jogos Olímpicos de 2024, que serão realizados em Paris.

Warholm continuará seu treinamento em clima frio no futuro próximo, com o clima de inverno na Noruega significativamente frio. A probabilidade é que a neve continue a cair e Warholm pode mudar para um clima mais temperado à medida que a contagem regressiva para os jogos começa para valer.