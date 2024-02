A luta entre Tyson Fury e Oleksandr Usyk em fevereiro acaba de ganhar um vídeo promocional irreal

Fpessoas que só acompanham o boxe casualmente não estão preparadas para a luta incrível que está por vir, uma luta pelo título de unificação entre Fúria de Tyson e Oleksandr Usyk. O evento acontecerá em Riad, na Arábia Saudita. A mesma cidade onde aconteceram os três eventos de boxe mais impressionantes e recentes. Embora este tenha as apostas mais altas possíveis porque estamos falando dos dois atuais campeões de todos os cinturões da categoria Peso Pesado. As negociações para esta luta de unificação estavam paralisadas há meses, houve até um momento em que nenhum dos dois lutadores se dispôs a selar o acordo. Mas o dinheiro do petróleo da Arábia Saudita conseguiu convencê-los.

Tyson Fury e Oleksandr Usyk revivem o velho oeste e muito mais em uma promoção épica para sua próxima lutaTwitter

Vídeo promocional insano de Fury vs Usyk

Para deixar a luta o mais badalada possível, os organizadores de Riad chamaram essa luta de ‘Anel de Fogo’ e acabaram de lançar um vídeo promocional. O nível de produção e habilidade é o dos produtores mais talentosos de Hollywood. Vemos ambos os lutadores como cowboys, gladiadores, samurais, piratas e até personagens de anime shonen com poderes. É um vídeo incrível que deve chamar a atenção do mundo inteiro para o evento do dia 17 de fevereiro. Não que precisem de mais publicidade para esta luta, estamos a falar de uma das mais importantes em gerações. Deixe-nos dizer por que isso acontece.

Tyson Fury permanece invicto, assim como Oleksandr Usyk. Os dois lutadores apostaram nos outros dois pesos pesados ​​que detinham os cinturões e eram considerados os melhores da categoria. Fury venceu Deontay Wilder em uma trilogia histórica, enquanto Usyk venceu Anthony Joshua duas vezes e com relativa facilidade. No final das contas, são esses dois que precisam lutar para ver quem é o rei indiscutível dos pesos pesados. Fury recentemente foi educado por Francisco Ngannou, o que deve ser mais que suficiente para deixá-lo mais focado em sua preparação para lutar contra Usyk. Dê uma olhada no vídeo e diga-nos o que você pensa.