A mãe de Patrick Mahomes faz uma parada surpresa no caminho para o jogo Chiefs-Bills

Patrick Mahomes e a Chefes de Kansas City continue sua impressionante sequência de playoffs com uma vitória decisiva contra o Buffalo Bills, garantindo uma vaga cobiçada no AFC jogo do título. Em meio à excitação, MahomesA mãe, Randi Mahomes, acrescentou um toque pessoal à viagem.

Os filhos de Patrick Mahomes se divertem na sala com piscina de bolinhasInstagram

Antes de apoiar seu filho no jogo do playoff da divisão contra o Contas, Randi Mahomes realizei um sonho de toda a vida visitando Cataratas do Niágara na fronteira Nova Iorque/Canadá. Compartilhando sua alegria, ela postou uma foto no Instagram, capturando o momento em que pulou na neve com as icônicas cataratas como pano de fundo de tirar o fôlego.

A postagem rapidamente ganhou popularidade, acumulando mais de 1.300 curtidas em uma hora, incluindo uma de seu filho Jackson.

Randi Mahomes estará em breve em um vôo para Baltimore

Enquanto o Chefes prepare-se para enfrentar o formidável Corvos de Baltimore no próximo jogo do Campeonato AFC, Patrick Mahomes almeja mais uma vitória fora, aumentando seu impressionante recorde nos playoffs. O Corvos ostentar a melhor defesa da NFL, apresentando um desafio formidável para Mahomes e a Chefes‘ofensa. O resultado deste confronto determinará se o Chefes continuar sua jornada nos playoffs ou se eles, junto com seus fãs, estiverem em uma pausa na pós-temporada.