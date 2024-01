A mãe do bebê de Soulja Boy foi ao médico e prescreveu remédios para ansiedade após processar Blueface

Soulja menino A mãe do bebê diz que seu processo por difamação contra Cara Azul está cobrando um preço emocional extremo – seus advogados dizem que ela está consultando médicos e tomando novos medicamentos para ansiedade e insônia.

Jackilyn Martinezadvogado, Vadim Eremenko dar Tara Licata, diga ao TMZ … seu cliente está angustiado com as declarações de Blueface sobre seu filho e as ameaças que ela diz estar recebendo de seus fãs. Disseram-nos que ela está consultando um terapeuta e um psiquiatra, que prescreveram seus remédios.