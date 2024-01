EUno rescaldo do Búfalo Bills’ derrota na pós-temporada para o Chefes de Kansas Cityas emoções estavam em alta entre Contas fãs. No entanto, o apresentador do Fox Sports 1, Nick Wright, aproveitou a oportunidade para agitar ainda mais a panela no First Things First de segunda-feira, fazendo uma comparação que deixou muitos intrigados.

Uma nota Chefes superfã, Wright argumentou que Patrick Mahomes sucesso consistente contra o Contas ao longo da última meia década não é apenas uma prova das proezas de Mahomes, mas também um impulso significativo para a sua carreira. Para adicionar lenha ao fogo, Wright traçou paralelos entre Búfalo negociando a décima escolha geral em 2017, que acabou se tornando Mahomes, e históricas maldições esportivas.

Wright declarou corajosamente: “Sou a única pessoa que se lembra de como Patrick Mahomes tornou-se chefe de Kansas City? Porque era Búfalo. E todo mundo agiu como, ‘Oh, funcionou para todos’, porque no ano seguinte, o Bills pegou Josh Allen. Alerta de spoiler, pessoal, não deu certo para todo mundo. Funcionou surpreendentemente para os Chiefs.”

Nick Wright estava esfregando sal na ferida

Comparando o Contas negociando o Mahomes escolha para a venda do Boston Red Sox Babe Ruth para o New York Yankees, Wright levantou as sobrancelhas com sua abordagem ousada. Ele questionou o resultado para Buffalo desde a troca, deixando os fãs do Bills refletindo sobre a sorte do time.

No entanto, o painel First Things First foi rápido em abrir uma brecha no argumento de Wright, reconhecendo o histórico de desafios dos Bills muito antes do draft de 2017. A franquia suportou a agonia de perder quatro Super Bowls consecutivos no início dos anos 1990, um feito que permanece incomparável. Em contrapartida, o Boston Red Sox a seca do campeonato durou quase um século.

Enquanto Wright pode ter acendido uma faísca com sua comparação, Contas os fãs foram lembrados de que o time havia enfrentado adversidades muito antes da troca de Mahomes. A abordagem ousada, apelidada de “Maldição do Bills-bino” por alguns, pode não ser tão profunda para uma franquia acostumada a superar desafios.

À medida que o debate continuar, veremos se a comparação de Wright terá repercussão entre os entusiastas do futebol ou se Contas os fãs irão considerá-lo apenas mais uma tentativa de irritá-los. Uma coisa é certa – o Mahomes a maldição, como Wright a chama, ainda está viva e bem para os fãs do Bills.