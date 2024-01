A meio-campista da seleção dos EUA Samantha Mewis se aposenta do futebol por causa de uma lesão no joelho

Samantha Mewis, que jogou pela seleção dos EUA que venceu a Copa do Mundo Feminina de 2019, se aposentou do futebol por causa de uma lesão no joelho que a afastou da seleção nacional desde as Olimpíadas de Tóquio.

Mewis, de 31 anos, passou pela primeira de duas cirurgias no joelho logo após as Olimpíadas de 2021. Sua última partida pelos Estados Unidos foi uma vitória por 4 a 3 sobre a Austrália pela medalha de bronze.

“Com tristeza e clareza, estou me aposentando do futebol profissional”, disse ela em comunicado nas redes sociais. “Infelizmente, meu joelho não consegue mais tolerar o impacto que o futebol de elite exige. Embora não fosse isso que eu queria, está claro que este é o único caminho a seguir para mim.”

O meio-campista marcou 24 gols em 83 partidas ao longo de oito anos pela seleção nacional. Na Copa do Mundo de 2019 na França, Mewis foi titular em cinco jogos, incluindo a final da vitória do torneio contra a Holanda. Ela marcou dois gols e deu três assistências ao longo do evento.

Mewis anunciou que atuará como editora-chefe do The Women’s Game na Men in Blazers Media Network.

“O futebol colocou tantas coisas maravilhosas na minha vida, mas a coisa mais maravilhosa foram as pessoas. A todos os meus familiares, amigos, companheiros de equipe e torcedores, sinto realmente que fizemos isso juntos e estou extremamente grato”. ela disse.

Mewis foi a Jogadora do Ano do Futebol Feminino dos EUA em 2020.

Ela jogou profissionalmente pela última vez no Kansas City Current da National Women’s Soccer League. Ela apareceu em duas partidas da Challenge Cup pelo Current no início de 2022, mas perdeu o resto da temporada antes de uma segunda cirurgia no joelho em janeiro de 2023.

Ela também jogou pelo Manchester City, marcando na vitória da final da FA Cup sobre o Everton em 2020.

Ela fez parte de equipes que conquistaram três títulos da NWSL, primeiro com o Western New York Flash e depois duas vezes com o North Carolina Courage. Natural de Massachusetts, Mewis também fez parte da equipe da UCLA que conquistou o título da NCAA em 2013.