A mensagem de Patrick Mahomes elimina as críticas e enche os fãs dos Chiefs de esperança

Patrick Mahomes e a Chefes de Kansas City terá que disputar a pós-temporada pela primeira vez como visitante na era de seu brilhante quarterback, mas isso não é motivo para perder o fôlego, pelo menos foi o que disse o homem que já sabe o que é ganhar o Prêmio Vince Lombardi.

Patrick Mahomes e as esperanças dos Chiefs

O Chefes agora tentará continuar o ímpeto em seu último jogo da temporada regular contra os carregadores de Los Angeles ir para os Playoffs cheio de confiança, e Mahomes acredita que estão bem equipados para enfrentar qualquer um depois de “lutar contra a adversidade” contra o Bengalas e saindo com uma vitória importante.

A estatística que preocupa Mahomes

Para uma equipe que depende inteiramente do desempenho do jogo aéreo, as coisas não correram como esperado para o Chefes esta estação.

Andy Reida galera de está convocando uma jogada pelo ar em 62,08% dos snaps ofensivos, mas seus resultados não são os esperados e isso fica evidente no número de derrotas que o Chefes tem no ano.

Mahomes‘Os recebedores já lançaram 39 passes para ele nesta temporada, um número muito alto e em que lideram a NFL, algo que afetou o quarterback, já que vários desses passes terminaram em interceptações.