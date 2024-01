A mídia internacional reage à entrevista bombástica de Sofia Vergara com Pablo Motos

Entrevista com Pablo Motos com Sofia Vergara há poucos dias teve um enorme impacto no ciclo noticioso internacional, com jornais de todo o mundo comentando a resposta contundente da atriz ao apresentador.

Em determinado momento da entrevista, Motos interrompeu a colombiana após ela pronunciar ‘Modern Family’.

Sofa Vergara compartilha vídeo comprometedor com Kevin HartInstagram

“Como se diz Família Moderna?” Motos perguntou, ao que Vergara respondeu: “Errei? Ah, porque você fala inglês melhor que eu?”, continuou ela.

Desafiado com a pergunta, o apresentador simplesmente respondeu “sim”, solicitando Sofia Vergara revidou com vários ataques.

“Quantas indicações ao Emmy você tem nos Estados Unidos? Quantas vezes você foi indicado ao Globo de Ouro?” ela perguntou, saindo Motos sem palavras.

A comoção gerada pela entrevista foi enorme, mas não chegou às manchetes apenas na Espanha. Na Argentina, o programa ‘Duro de domar’ reagiu a este momento da entrevista, e outros veículos como o Daily Mail noticiaram o ocorrido.

Quais meios de comunicação cobriram a entrevista de Pablo Motos com Sofia Vergara?

Um exemplo claro é um dos blogs de celebridades mais populares dos Estados Unidos, fundado por Perez Hiltonque tem mais de cinco milhões de seguidores no Twitter, o ex-X. Hilton elogiou a intervenção de Vergara, chamando o comentário do apresentador de “insultuoso” à atriz de 51 anos.

“Sofia Vergara não se conteve aqui! E que bom para ela! Ela mostrou que ‘chefe’ ela pode ser na vida real!” ele escreveu.

“Ela calou a boca daquele homem bem rápido LOLz. Ele estava claramente zombando do sotaque dela.

“E, para que conste, Sofia tem quatro indicações ao Emmy e quatro ao Globo de Ouro, então diríamos que o inglês dela funciona muito bem para ela.”

Outros sites como Entretenimento hoje à noite e página seis artigos dedicados ao incidente. Com sua história, Página seis notou que Vergara havia ‘destruído’ Motos, indicando que a apresentadora decidiu se esconder atrás de uma “risada estranha”, enquanto ela tinha “uma expressão visivelmente irritada no rosto”.