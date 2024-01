A modelo Claudia Jordan concorda com a mudança no limite de idade da Miss EUA

Reproduzir conteúdo de vídeo



Atriz e modelo Cláudia Jordão diz que já é hora de a organização Miss EUA quebrar a barreira da idade na beleza… ao finalmente permitir que mulheres com mais de 28 anos concorram pela coroa.

Conversamos com Claudia, ela mesma uma ex-concorrente, e ela está feliz que a mensagem desatualizada do concurso de que as mulheres têm prazo de validade acabou – especialmente porque ela conhece mulheres correndo contra o relógio, sabendo que têm mais um ano de elegibilidade para conquistar o título de Miss EUA. meta.

Claudia representou Rhode Island no Miss EUA 1997 e diz que não há como um homem não ter sido responsável pela restrição de idade inicial… destruindo a noção de que uma mulher com mais de 28 anos é leite estragado e uma mulher com filhos não é sexual. fantasia mais.

Ela gostaria de poder competir agora porque, em sua opinião, ela parece melhor agora aos 50 anos, e há muitas mulheres por aí com mais de 28 anos que poderiam competir.

Ela aborda o tópico mais amplo dos padrões duplos nos ideais de beleza entre os sexos, dizendo que é injusto que os homens tenham “manchas na cabeça, barrigas gordas e perucas horríveis”, mas ainda sejam julgados por sua personalidade/talentos… enquanto as mulheres têm para alcançar padrões impossíveis em todos os níveis.



No final das contas, Claudia agradece que as novas regras inclusivas se alinhem com a aceitação de mulheres transgênero competindo no concurso – que entrou em vigor em 2012. Basicamente, ela está dizendo para deixar as melhores mulheres vencerem.

Quanto a Claudia, seu início na pompa fez maravilhas em sua carreira no entretenimento. O ex-modelo de maleta de “Deal or No Deal” retorna no próximo mês como membro do elenco na reinicialização da NBC, “Deal or No Deal Island”.