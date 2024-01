A moeda amarelinha de 10 centavos tem valores surpreendentes em 2024

Para a grande maioria dos brasileiros, uma simples moeda de 10 centavos pode não significar muita coisa. Mas uma minoria da população, entende bem que esta peça pode valer muito dinheiro no final das contas. Por isso, é muito importante prestar atenção aos detalhes do exemplar.

Neste artigo específico, vamos falar sobre a moeda de 10 centavos do ano de 2000. Trata-se de uma peça que ainda possui valor monetário, e que pode ser encontrada a qualquer momento em um trocado em uma feira, por exemplo. Basta prestar bastante atenção ao troco que você recebe.

2000 no Brasil

Esta moeda de 10 centavos foi lançada em um contexto político muito particular. O País era governado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. No jornalismo, o caso de uma criança de 9 anos que foi devorada por leões em um circo de Pernambuco chamava a atenção de todo o Brasil.

Na economia, o grande destaque foi a compra do antigo banco Banespa pelo Santander. No esporte, o Corinthians vencia o Vasco da Gama e conquistava o seu primeiro título mundial. Nas Olimpíadas de Sydney, o Brasil passou em branco e não conquistou nenhuma medalha de ouro.

Características da moeda

Abaixo, você pode conferir as principais características da moeda de 10 centavos do ano de 2000, tomando como base as informações disponibilizadas pelo Banco Central (BC):

Novo Padrão Monetário 2º Família Diversos Metais;

Plano Monetário: Padrão Real 2º Família (1998-atualmente);

Período: República;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 20mm;

Peso: 4.80gr;

Metal: Aço Revestido de Bronze;

Borda: Serrilhada;

Reverso: Moeda;

Artistas: Glória Aparecida Ferreira Dias, Luciano Dias Araújo e Kátia Dias;

Gravador: Alzira Duim;

Desenho do Anverso: Busto de D. Pedro I inclinado à esquerda, ladeado pelo dístico Brasil e por cena alusiva à programação da Independência (7/9/1822), em São Paulo, às margens do rio Ipiranga;

Desenho do Reverso: À esquerda, linhas diagonais de fundo dão destaque ao dístico correpondente ao valor facial 10 centavos e a data. À direita do valor, a constelação do Cruzeiro do Sul.



O valor

Mas afinal de contas, quanto vale a moeda de 10 centavos de 2000 atualmente? Na tabela abaixo, é possível conferir o detalhamento dos pagamentos projetados pelos especialistas em numismática:

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 40,00 R$ 70,00 R$ 120,00

Como descobrir se moedas são valiosas?

Segundo analistas, não há uma mágica para descobrir quais moedas ou cédulas que você guarda em sua casa são valiosas ou não. O que é possível adiantar é que não se trata de uma tarefa simples. Na grande maioria dos casos, as moedas são apenas comuns, de modo que encontrar uma peça rara tende a ser difícil.

Mas difícil não significa impossível. Um dos erros mais comuns cometidos pelas pessoas que procuram por estas moedas raras é imaginar que os itens mais antigos são os mais valiosos. Esta não é necessariamente uma informação verdadeira. Em muitos casos, vários outros pontos devem ser levados em consideração.

“Uma moeda emitida há duas décadas pode valer mais do que uma do Império ou da Colônia. O que dita o preço de uma peça não é a idade e, sim, a quantidade de moedas feitas naquele ano específico e o estado de conservação”, disse Bruno Pellizzari, vice-presidente da Sociedade Numismática Brasileira.

Encontrou esta ou qualquer outra moeda valiosa? O próximo passo é procurar saber qual é o valor exato daquela peça. Para tanto, o cidadão pode procurar uma loja especializada, que poderá ser virtual ou física. Uma outra opção é procurar uma casa de leilão numismático. Por todos estes caminhos, será possível confirmar o valor do níquel.

Uma das opções é a casa Brasil Moeda Leilões, que funciona de maneira virtual. Logo depois de encontrar a moeda, o cidadão vai poder cadastrar o item encontrado e enviar para uma avaliação. Na sequência, a Casa envia o valor. O cidadão poderá definir se vai colocar à venda ou não.