A moeda antiga que está causando uma verdadeira disputa entre os colecionadores

Imagine que você está passando as férias na casa dos seus avós, e encontra uma moeda aparentemente muito antiga no seu quarto. O que você faria com ela? É preciso ter cuidado antes de tomar uma decisão, porque algumas peças dos tempos passados podem valer muito dinheiro atualmente.

É o caso, por exemplo, da moeda de 200 réis do ano de 1876. Trata-se de uma peça que foi lançada no país ainda no tempo do império. Obviamente, ela não tem mais valor monetário, e não pode ser encontrada circulando pelo comércio. Mas, como dito, a peça pode valer muito dinheiro em alguns casos.

Curiosidades

Uma das principais curiosidades sobre a moeda de 200 réis do ano de 1876 é que ela foi lançada há muito tempo, e com o passar dos anos ela pode ter se desgastado muito. Ao encontrar o exemplar, é importante perceber se a indicação do ano ainda está visível. Esta é a área mais importante do exemplar.

Para além disso, uma outra curiosidade sobre a peça é que ela contou com uma tiragem muito alta, o que significa afirmar que milhões de brasileiros usaram a moeda no ano de 1876. Isso também explica o fato de a grande maioria delas estarem gastas atualmente.

Características da moeda

Abaixo, você pode conferir as principais características da moeda de 200 réis do ano de 1876, tomando como base as informações disponibilizadas pelo Banco Central (BC):

Reforma Monetária;

Plano Monetário: Terceiro Padrão Réis (1871-1889);

Período: Império – D.Pedro II;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 32mm;

Peso: 15gr;

Metal: Cupro-Níquel;

Borda: Lisa;

Reverso: Moeda;

Moeda Desmonetizada;

Desenho do Anverso: Dístico ‘IMPÉRIO DO BRAZIL’, acompanhado do Brasão do Império, ladeado por ramos de café e fumo e a data;

Desenho do Reverso: Dístico do valor de face sobre fundo liso, ladeado abaixo pela legenda ‘RÉIS’, circundados pela inscrição ‘DECRETO Nº 1817 DE 3 SETEMBRO DE 1870’.



Quanto vale a moeda

Mas afinal de contas, quanto vale a moeda de 200 réis do ano de 1876 atualmente? De acordo com especialistas, mesmo que você encontre a peça em más condições, é possível que você consiga um bom dinheiro em uma venda. Veja no quadro abaixo:

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 250,00 R$ 1,4 mil R$ 4,5 mil

Caso você tenha a moeda de 200 réis do ano de 1876 certificada, saiba que ela poderá ser vendida a nada menos do que R$ 11 mil, também tomando como base as informações dos especialistas na área.

Uma moeda é considerada certificada quando são encapsuladas por grandes certificadores, como a Numismatic Garanty Company (NGC), e a Professional Coin Grading Service (PCGS). Para os especialistas, estas indicações seriam a certeza do real estado de conservação da peça, e também da integridade da mesma.

Hoje, é extremamente difícil encontrar uma peça certificada. Como há poucos itens em circulação, eles acabam se valorizando muito, o que justifica o valor indicado acima.

Posso limpar uma peça antiga?

Não há nada que impeça um colecionador de limpar uma moeda antiga para que ela pareça mais nova, ou ao menos mais visível. Contudo, é importante lembrar que em alguns casos esta prática pode reduzir o valor da peça, já que ela poderá contar com uma camada de coloração diferente resultado das reações químicas no metal.

De todo modo, se você está ciente do risco de diminuição do valor, e mesmo assim deseja limpar a sua moeda antiga, é importante ter consigo os seguintes materiais:

Sabão neutro;

Vinagre de álcool;

Bicarbonato de sódio;

Pasta de polimento de metais;

Água destilada;

Toalha macia (evite usar de algodão);

Toalha de papel;

Palito de dente;

Escova de dentes velha, de cerdas macias;

Tigela de vidro;

Estopa.

Agora, basta seguir o passo a passo abaixo: