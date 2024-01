A moeda de 5 centavos que pode ser vendida a R$120 em 2024

Para a grande maioria das pessoas, uma simples moeda de 5 centavos pode não valer muita coisa. De fato, do ponto de vista monetário, uma peça como esta não tem muito valor. Mas do ponto de vista da numismática, o cenário muda e o exemplar pode render muito dinheiro.

Estamos falando neste artigo da moeda de 5 centavos do ano de 2008. Trata-se de uma peça que ainda está em circulação, e que pode ser encontrada em qualquer trocado a qualquer momento. Neste sentido, é muito importante prestar atenção aos detalhes do exemplar para não deixar a peça escapar.

Contexto

A moeda de 5 centavos do ano de 2008 foi lançada em um contexto muito singular no Brasil. Curiosamente, o presidente que governava o país a época, é o mesmo presidente que governa o país atualmente: Luiz Inácio Lula da Silva.

Nos cinemas, o filme Tropa de Elite quebrava recordes de bilheteria, e começava a ganhar uma série de prêmios internacionais, como o Urso de Ouro, que vai para o melhor filme do Festival de Berlim.

No campo esportivo, este foi o ano em que o Brasil conquistou três medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de Pequim. Eles foram conquistados por Cesar Cielo, na natação, Maurrem Maggi, no Atletismo e pela seleção feminina de vôlei.

Curiosidades sobre a moeda

Voltando a falar especificamente sobre a moeda de 5 centavos do ano de 2008, é importante notar quais são as suas principais características. Abaixo, você pode conferir o detalhamento da peça, tomando como base as informações disponibilizadas pelo Banco Central (BC):

Novo Padrão Monetário 2º Família Diversos Metais;

Plano Monetário: Padrão Real 2º Família (1998-atualmente);

Período: República;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 22mm;

Peso: 4.10gr;

Metal: Aço Revestido de Cobre;

Borda: Lisa;

Reverso: Moeda;

Artistas: Glória Aparecida Ferreira Dias, Luciano Dias Araújo e Kátia Dias;

Desenho do Anverso: Busto de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, ladeado pelo dístico Brasil e por motivos alusivos à Inconfidência Mineira, o triângulo da bandeira dos inconfidentes, com uma pomba que representa a liberdade e a paz;

Desenho do Reverso: À esquerda, linhas diagonais de fundo dão destaque ao dístico correspondente ao valor facial 5 centavos e a data. À direita do valor, a constelação do Cruzeiro do Sul.



Quanto vale a moeda?

Mas afinal de contas, quanto vale a moeda de 5 centavos do ano de 2008 considerando os catálogos numismáticos mais atualizados? Veja na tabela abaixo:

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 40,00 R$ 70,00 R$ 120,00

Vale sempre frisar que estes valores fazem parte apenas de uma projeção de especialistas na área. Os patamares podem ser elevados a depender da sua capacidade de negociação.

Entendendo as classificações

Para os iniciantes, as inscrições acima podem parecer complexas. Afinal de contas, o que significa o termo Flor de Cunho, por exemplo? As classificações acima estão relacionadas ao estado de conservação de cada uma destas peças, segundo as informações de colecionadores.

Para começar, vamos detalhar o que significa uma moeda MBC. Este termo significa “Muito bem conservada”. Para que a peça entre nesta classificação, ela precisa ter, no mínimo, 70% de sua aparência original. Os analistas também dizem que o seu nível de desgaste deve sempre ser homogêneo.

Uma moeda soberba é a aquela que conta com pelo menos 90% dos detalhes originais preservados. Trata-se de uma peça que conta com pouco vestígio de circulação e de manuseio. No universo da numismática, este item é considerado intermediário, mas já se trata de um valor mais alto.

O termo Flor de Cunho vem da inscrição em inglês uncirculated. Trata-se de uma peça que não apresenta mais nenhum tipo de desgaste e nem de manuseio. Absolutamente todos os detalhes da cunhagem estão com a sua aparência original. Também não há nenhum indicativo de limpeza ou de química. Mesmo por isso, moedas flor de cunho são sempre as mais valiosas.