A moeda de 5 centavos que todo colecionador precisa ter

No mundo da coleção das moedas, é natural que alguns colecionadores tenham peças demais, e outros tenham peças de menos. O que todo mundo sabe dentro da numismática, é que em nenhuma coleção pode faltar uma simples, mas valiosa, moeda de 5 centavos.

De qual moeda estamos falando? Da peça de 5 centavos do ano de 1998. Trata-se de um exemplar muito conhecido no Brasil, sobretudo porque ainda não saiu de circulação. Isso quer dizer que, na prática, qualquer pessoa pode encontrar o item em um trocado no comércio, por exemplo.

Curiosidades da moeda

Uma das principais curiosidades sobre a moeda de 5 centavos do ano de 1998, é que ela foi a primeira a ser fabricada dentro do grupo da segunda família do Real. Foi, portanto, a primeira peça a ser produzida com o aço revestido de cobre. Este mesmo material é usado atualmente nas moedas de hoje em dia.

Outra curiosidade interessante sobre esta peça é que ela teve uma tiragem de pouco mais de 116 milhões de exemplares. Na linguagem da numismática, pode-se dizer que este é um número alto. De todo modo, como estamos falando de um exemplar de quase 30 anos, é natural que várias destas peças tenham se perdido com o tempo.

Características

Abaixo, você pode conferir a lista detalhada com todas as principais características sobre a moeda de 5 centavos do ano de 1998. As informações foram disponibilizadas pelo Banco Central (BC):

Novo Padrão Monetário 2º Família Diversos Metais;

Plano Monetário: Padrão Real 2º Família (1998-atualmente);

Período: República;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 22mm;

Peso: 4.10gr;

Metal: Aço Revestido de Cobre;

Borda: Lisa;

Reverso: Moeda;

Artistas: Glória Aparecida Ferreira Dias, Luciano Dias Araújo e Kátia Dias;

Gravadora: Kátia Dias;

Desenho do Anverso: Busto de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, ladeado pelo dístico Brasil e por motivos alusivos à Inconfidência Mineira, o triângulo da bandeira dos inconfidentes, com uma pomba que representa a liberdade e a paz;

Desenho do Reverso: À esquerda, linhas diagonais de fundo dão destaque ao dístico correspondente ao valor facial 5 centavos e a data. À direita do valor, a constelação do Cruzeiro do Sul.



Valor da moeda

Mas afinal de contas, quanto vale a moeda de 5 centavos do ano de 1998, considerando os catálogos numismáticos mais atualizados? Na tabela abaixo, você pode conferir a resposta para esta pergunta:

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 7,00 R$ 15,00 R$ 25,00

Como descobrir se são valiosas?

Segundo analistas, não há uma mágica para descobrir quais moedas ou cédulas que você guarda em sua casa são valiosas ou não. O que é possível adiantar é que não se trata de uma tarefa simples. Na grande maioria dos casos, as moedas são apenas comuns, de modo que encontrar uma peça rara tende a ser difícil.

Mas difícil não significa impossível. Um dos erros mais comuns cometidos pelas pessoas que procuram por estas moedas raras é imaginar que os itens mais antigos são os mais valiosos. Esta não é necessariamente uma informação verdadeira. Em muitos casos, vários outros pontos devem ser levados em consideração.

“Uma moeda emitida há duas décadas pode valer mais do que uma do Império ou da Colônia. O que dita o preço de uma peça não é a idade e, sim, a quantidade de moedas feitas naquele ano específico e o estado de conservação”, disse Bruno Pellizzari, vice-presidente da Sociedade Numismática Brasileira.

Como vender uma moeda

Encontrou esta ou qualquer outra moeda valiosa? O próximo passo é procurar saber qual é o valor exato daquela peça. Para tanto, o cidadão pode procurar uma loja especializada, que poderá ser virtual ou física. Uma outra opção é procurar uma casa de leilão numismático. Por todos estes caminhos, será possível confirmar o valor do níquel.

Uma das opções é a casa Brasil Moeda Leilões, que funciona de maneira virtual. Logo depois de encontrar a moeda, o cidadão vai poder cadastrar o item encontrado e enviar para uma avaliação. Na sequência, a Casa envia o valor. O cidadão poderá definir se vai colocar à venda ou não.

O cidadão também poderá verificar a lista completa com sites de outro compradores de moedas raras. Nesta lista, será possível inclusive conferir se há alguma loja física de comprador nas proximidades da sua residência.