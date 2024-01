A moeda que você pode receber no troco e que já vale R$ 500

O que você faria com R$ 500 agora? Para a grande maioria dos brasileiros, este dinheiro poderia quebrar um galho neste momento. O que nem todo mundo sabe, é que existe a possibilidade de receber este dinheiro com a venda de uma moeda rara para colecionadores.

Neste artigo específico, vamos falar sobre a moeda de 25 centavos do ano de 2014. Trata-se de uma peça que ainda possui valor monetário, e que, portanto, pode ser encontrada a qualquer momento em um trocado em um comércio, por exemplo. Por isso, é muito importante prestar atenção aos detalhes do exemplar que você recebe.

Curiosidades da moeda

Uma das principais curiosidades sobre a moeda de 25 centavos de 2014, é que ela conta com uma homenagem ao Marechal Deodoro da Fonseca, uma das figuras militares mais notáveis da história do país. Seu busto também está exposto em peças de 25 centavos de outros anos.

Outra curiosidade importante sobre este exemplar é que ele conta com muitos erros. Por algum motivo, a Casa da Moeda distribuiu estes exemplares com uma série de falhas pelo país. Vale sempre lembrar que moedas com defeitos costumam ser mais valorizadas dentro do mundo da numismática.

Por fim, também vale lembrar que a peça em questão contou com uma tiragem de pouco mais de 39 milhões de exemplares. Parece muito, mas na linguagem da numismática pode-se dizer que estamos falando de um número baixo, sobretudo quando se compara com outras moedas da segunda família do Plano Real.

Características

Abaixo, você pode conferir as principais características da moeda de 25 centavos do ano de 2014, tomando como base as informações detalhadas pelo Banco Central (BC):

Novo Padrão Monetário 2º Família Diversos Metais;

Plano Monetário: Padrão Real 2º Família (1998-atualmente);

Período: República;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 25mm;

Peso: 7.55gr;

Metal: Aço Revestido de Bronze;

Borda: Serrilhada;

Reverso: Moeda;

Artistas: Glória Aparecida Ferreira Dias, Luciano Dias Araújo e Kátia Dias;

Gravador: Glória Aparecida Ferreira Dias;

Desenho do Anverso: Manuel Deodoro da Fonseca (1827-1892), ladeada pelas Armas Nacionais e pelo dístico Brasil;

Desenho do Reverso: À esquerda, linhas diagonais de fundo dão destaque ao valor facial; data.



Quanto vale a moeda

Mas afinal de contas, quanto vale a moeda de 25 centavos de 2014, segundo os catálogos numismáticos mais atualizados? Na tabela abaixo, você pode conferir a resposta para esta pergunta:

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 5,00 R$ 15,00 R$ 45,00

Caso você tenha a moeda de 25 centavos de 2014 certificada, saiba que ela pode ser vendida por nada menos do que R$ 500 neste ano de 2024.

As variantes

Como dito, esta peça específica foi distribuída com vários erros pelo Brasil. Estas falhas podem fazer com que a peça tenha valores diferenciados, mesmo que o exemplar não esteja em perfeito estado de conservação. Veja abaixo alguns exemplos:

Moeda de 25 centavos de 2014 com o Reverso Horizontal: R$ 100;

Moeda de 25 centavos de 2014 com a palavra BRASIL duplicada: R$ 55;

Moeda de 25 centavos de 2014 com com a data marcada: R$ 25;

Moeda de 25 centavos de 2014 com a ausência das letras V ou A na palavra CENTAVOS: R$ 20;

Moeda de 25 centavos de 2014 com com o reverso invertido: R$ 260.

O que é uma moeda com reverso invertido?

Basicamente, as moedas com reverso invertido são aquelas que possuem o reverso com alinhamento contrário ou invertido ao alinhamento original. Na prática, para saber se uma moeda tem este defeito, basta segurar a peça com a face em posição normal virada para você. Logo depois, basta girar de baixo para cima.

Se o outro lado estiver de cabeça para baixo, estamos falando de uma moeda com reverso invertido, ou seja, uma peça valiosa. Vale frisar que qualquer item pode ser reverso invertido. Até mesmo centavos podem ter este tipo de defeito. Em todos os casos, a peça poderá valer mais.