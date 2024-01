A moeda rara de 10 centavos que já vale R$ 1,5 mil em 2024

Para a grande maioria dos brasileiros, uma simples moeda de 10 centavos pode não significar muita coisa. Mas o fato é que ao menos algumas destas peças podem ser consideradas muito raras em algumas ocasiões. Por isso, é importante prestar atenção no troco para não deixar a sorte grande passar.

Neste artigo, estamos falando especificamente sobre a moeda de 10 centavos do ano de 2005. Trata-se de um exemplar muito famoso dentro do mundo da numismática. Como ela ainda tem valor monetário, pode ser encontrada a qualquer momento por qualquer brasileiro em um trocado no comércio, por exemplo.

Curiosidades da moeda

Uma das principais curiosidades sobre esta moeda é que ela conta com a representação do busto de Dom Pedro I. Trata-se de uma homenagem ao imperador que teria comandado a Independência do país, em 7 de setembro de 1822.

Outra curiosidade sobre a peça de 10 centavos do ano de 2005 é que ela conta com vários erros de cunhagem. Por alguma razão, a Casa da Moeda distribuiu as peças mesmo com estas falhas. Algumas delas podem ser consideradas muito valiosas, e o cidadão poderá conseguir ainda mais dinheiro com elas.

Por fim, vale também destacar a tiragem da peça. Dados oficiais apontam que pouco mais de 362 milhões de peças como estas foram postas em circulação em 2005. Na linguagem da numismática, pode-se dizer que este é um número muito alto.

Características

Abaixo, você pode conferir as principais características da moeda de 10 centavos do ano de 2005, tomando como base as informações disponibilizadas pelo Banco Central (BC):

Novo Padrão Monetário 2º Família Diversos Metais;

Plano Monetário: Padrão Real 2º Família (1998-atualmente);

Período: República;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 20mm;

Peso: 4.80gr;

Metal: Aço Revestido de Bronze;

Borda: Serrilhada;

Reverso: Moeda;

Desenho do Anverso: Busto de D. Pedro I inclinado à esquerda, ladeado pelo dístico Brasil e por cena alusiva à proclamação da Independência (7/9/1822), em São Paulo, às margens do Rio Ipiranga;

Desenho do Reverso: À esquerda, linhas diagonais de fundo dão destaque ao dístico correspondente ao valor facial 10 centavos e a data. À direita do valor, a constelação do Cruzeiro do Sul.



Você também pode gostar:

Quanto vale a moeda

Agora vamos ao ponto que interessa a boa parte dos colecionadores. Afinal de contas, quanto vale a moeda de 10 centavos do ano de 2005, considerando as projeções mais recentes de numismatas? Abaixo, você pode conferir a resposta para esta pergunta:

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 8,00 R$ 25,00 R$ 70,00

Caso você tenha a moeda de 10 centavos do ano de 2005 certificada, saiba que ela já está sendo vendida a nada menos do que R$ 400 em 2024.

Variantes

O fato, no entanto, é que o valor da peça pode subir muito caso ela tenha um erro específico de cunhagem. No meio da numismática, pode-se afirmar que a falha é conhecida como “Traço sobre o 10”. Caso a sua peça tenha este detalhe, ela poderá ser vendida em 2024 pelos seguintes valores:

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 80,00 R$ 250,00 R$ 700

Caso você tenha a moeda de 10 centavos do ano de 2005 com o traço sobre o 10 certificada, saiba que ela já está sendo vendida a nada menos do que R$ 1,5 mil em 2024.

A peça em questão conta ainda com outras variantes. Veja na lista abaixo:

Moeda de 10 centavos de 2005 com o reverso invertido: R$ 90;

Moeda de 10 centavos de 2005 com o reverso horizontal: R$ 60;

Moeda de 10 centavos de 2005 com o globo duplo: R$60;

Moeda de 10 centavos de 2005com o traço em alto relevo: R$ 15;

Moeda de 10 centavos de 2005 sem a letra O ou S na palavra CENTAVOS: R$ 25.

Vale lembrar que todos os valores citados neste artigo fazem parte de uma projeção numismata. De fato, os patamares podem servir como um norte para os colecionadores. Mas o valor final precisará ser definido através do seu poder de negociação com o comprador.