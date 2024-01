A mudança de carreira perdida de Travis Kelce pode se tornar realidade: Taylor Swift se juntará a ele?

Travis Kelce teve um 2023 memorável por vários motivos.

Seja ganhando o seu segundo Super Bowlaumentando seu podcast New Heights com o irmão Jason, ou hospedagem Saturday Night Liveo Chefes de Kansas City estrela teve vários momentos memoráveis.

Sem falar na notícia de que começou a namorar uma das maiores celebridades do mundo, a pop star Taylor Swift.

Com O romance de Kelce e Swift indo bem, parece que o tight end pode agora estar de olho em um novo objetivo.

Próximo passo para Kelce: Hollywood?

De acordo com o New York Times Zach Schonbrun, Kelce’s gerentes, Aaron e André Eanescomeçou a se conectar com agências com fortes laços com Hollywood quando o A estrela do Chiefs apresentou o SNL.

Seu objetivo, supostamente, é colocar Kelce em um filme. Dado Kelce agora está namorando Swift, algo que a dupla state não foi planejada, a crença é que não será difícil vender aos produtores seu estrelato.

Isso também ajuda Kelce tem se saído bem diante das câmeras, impressionando em sua aparição no SNL, além de diversos comerciais. Ele também teve seu próprio reality show, Catching Kelce, em 2016.

Como resultado, o codiretor de mídia esportiva da Creative Artist Agency Richard Lovette acredita que o interesse em Kelce atingiu agora um nível mainstream. Combine isso com sua afinidade natural com a câmera, e um papel em um filme convencional de Hollywood pode não ser improvável.

Como Kelce pousou com os irmãos Eanes

Agentes de Kelce trabalharam com o Chefes estrela há algum tempo.

Travis conheceu André através de seu colega de quarto da faculdade, DJ Woods.DJ e André são amigos de infância, e não faz mal que Kelce tenha conseguido passes VIP de Eanes graças ao negócio de gerenciamento de eventos que ele dirigiu enquanto estava na faculdade.

Quanto a Aarãoele estudou gestão esportiva e empreendedorismo na Bowling Green State University quando assinou Kelce. Ele então apresentou a ideia de se tornar seu empresário, e eles não olharam para trás desde então.