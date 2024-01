A mudança física de Neymar durante a lesão: sua polêmica nova figura na festa de aniversário de Romário

Neymar (31) foi um dos Romárioconvidados principais em seu 58º aniversário.

Jorginho Faria realizada no aniversário do ex Barcelona e Valência jogador, que é um dos melhores atacantes do futebol brasileiro.

Romario de Souza Faria também foi acompanhado em seu aniversário pelo que definiu como “alguns dos amores de mida”: Monica de Souza, Romarinho, Danielle Favatto, Raphael D S Faria, Isabella Faria and Ivy Faria.

Neymar está afastado dos gramados há três meses devido a lesão

NeymarA aparência física do jogador, lesionado desde o dia 17 de outubro, foi muito comentada online.

O atual jogador do Al-Hilal da Liga Profissional Saudita sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco da perna esquerda.

Até o momento de sua nova lesão, Neymar Há 424 dias que não podia jogar desde 2020 devido a lesões.

Rodrigo Lasmarmédico da seleção brasileira, acha que Neymar poderá voltar a jogar futebol no início da temporada 2024/25.

Nas redes sociais, especialmente no X (Twitter), puderam ser vistos inúmeros comentários sobre Neymara aparência física e algumas montagens de imagens do atacante brasileiro para exagerar seu suposto excesso de peso.