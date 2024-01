A mudança radical de Nick Saban: ele será o sucessor de Lee Corso no ‘College GameDay’ da ESPN?

Tele futuro de Nick Saban está no ar depois que ele tomou a decisão chocante de renunciar ao cargo de técnico do Alabama e se aposentar do futebol universitário, com a ESPN esperando capitalizar.

O lendário técnico do Alabama surpreendeu o NCAA ficou em silêncio quando encerrou sua associação de 16 anos com a equipe, tendo ingressado em 2007.

Aposentadoria de Nick Saban: fãs do Alabama incrédulos acenam adeus pela última vez

Saban, 72 anos, registrou um incrível recorde de carreira de 297-71-1 em sua carreira universitária, com passagens por Toledo (1990), Michigan State (1995-99), LSU (2000-04) e finalmente Alabama (2007-23). Ele vai embora com sete campeonatos nacionaisum recorde de 19-12 em jogos de bowl e um recorde de 9-5 no College Football Playoff.

Muitas vezes esquecemos que ele teve uma breve passagem pelo NFL também, terminando em 15-17 com o Golfinhos de Miami em 2005-06 antes de ir para Alabama.

Embora pareça Saban concluiu definitivamente sua carreira de treinador, outro caminho na transmissão esportiva poderia se abrir com a ESPN supostamente interessada em adicioná-lo à sua cobertura.

A mudança de Saban para a ESPN pode ser uma virada de jogo

Relatório do Front Office Sports que ‘fontes da indústria’ veem Saban como um complemento “perfeito” ao programa College GameDay da ESPN. Enquanto Lee Corso poderá ficar o tempo que quiser, Saban é considerado um potencial sucessor.

Richard Deitsch, do Athletic, diz interesse da ESPN em contratar Saban ‘remonta há muitos anos’ e permanece uma meta para substituir Corso no College GameDay.

Saban já fez aparições no programa, além do The Pat McAfee Show da ESPN em diversas ocasiões, então não representaria uma grande mudança para ele.

De qualquer forma, não parece que haverá um anúncio iminente, mesmo que ele se junte à equipe. Saban disse que quer ajudar na transição do Alabama para um novo regime e insistiu que irá manter ‘uma presença’ na Universidade.

“Quero estar ao lado dos jogadores, dos treinadores, de tudo o que puder fazer para apoiá-los durante esta transição”. Saban disse à ESPN em seus primeiros comentários públicos desde que se aposentou.

“Há muitas coisas para limpar, para ajudar à medida que avançamos. Ainda vou estar presente aqui na universidade de alguma forma e tentar descobrir tudo isso e como funciona. isso nunca estará muito longe do coração da senhorita Terry e do meu.”