A mulher mais rica da Grã-Bretanha, Denise Coates, aumenta seu salário para US$ 280 milhões por ano

Tei, diga isso falando sobre dinheiro em certos ambientes não é muito educado, mas chega um ponto em que falar sobre dinheiro em termos de bilhões de dólares se torna ridículo

Se falar em aumento salarial, num salário normal, significa sempre um sorrisinho e, mais ou menos, algum alívio num capacidade da pessoa de viver o dia-a-dia.

Soldado desmaia no histórico serviço religioso da Ordem da JarreteiraMARCA ENGLISH

No entanto, neste caso, simplesmente não é o caso. Denise Coutosque é a fundadora da casa de apostas online Bet365, aumentou seu salário para a bela quantia de US$ 280 milhões por ano.

A “mulher mais bem paga do Reino Unido”

Deniseque é mãe de cinco filhos (quatro adoptados), é, além disso, desde 2012 Comandante da Ordem do Império Britânico e também a distinção de “a mulher mais bem paga” no Reino Unidoo que não surpreende sabendo que seu salário anual cresceu nos últimos 12 meses em nada menos que nove milhões.

Ela é a executiva-chefe e possui mais da metade das ações da Bet365, então é ela quem aumenta seu salário, que para este ano é 7.000 vezes mais do que o salário médio de seus compatriotas.

Além disso, é certamente desconcertante constatar que o seu rendimento provém da indústria do jogo e é 26 vezes superior ao que a própria indústria gasta no combate ao vício do jogo, que no Reino Unido é quase uma epidemia, afectando mais de meio milhão de britânicos.

A origem de tudo

A origem deste império está em seu pai, Pedro Coates, dono do Cidade de Stoke time de futebol do Campeonato (equivalente à Segunda Divisão), que iniciou o negócio de apostas, mas foi Denise que levou isso para outro nível. Embora 2023 a Bet365 tenha fechado o ano com um prejuízo de US$ 91 milhões, a razão para esse número é sua expansão para os Estados Unidos, que viu a empresa ultrapassar US$ 35 milhões de clientes em todo o mundo.

Mas para que tudo isto aconteça, temos que recuar ao ano 2000, quando Denise decidiu ficar onlinevendeu todas as lojas da rede de apostas Coral, que estavam na rua, e comprou o domínio Bet365 no eBay por cerca de US$ 30 mil e mudou sua sede fiscal para Gibraltar.

Em termos de caridade, ela tem uma fundação com o seu nome, a Fundação Denise Coates, que até agora doou mais de 140 milhões de dólares a um grande número de ONG, instituições culturais e hospitais.

No entanto, existem muitos críticos da publicidade da Bet365, como o ex-jogador de futebol e apresentador da BBC Gary Lineker, que é contra a quantidade de publicidade que a empresa de apostas faz como patrocinadora do torneio. Além disso, muitos políticos britânicos apelaram em Dezembro passado a uma redução do bombardeamento sistemático de anúncios de apostas na televisão, em t-shirts e nos estádios.