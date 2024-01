A namorada de Dak Prescott, Sarah Jane Ramos, irradia brilho de gravidez no Instagram

EUApós a derrota do Dallas Cowboys nos playoffs para o Green Bay Packers, o quarterback Dak Prescott e sua namorada Sarah Jane Ramos compartilharam um vislumbre de sua alegre jornada em direção à paternidade.

Ramosque está esperando uma menina em Marcharrecentemente encantou seus seguidores no Instagram com fotos íntimas mostrando Ramos crescente barriga de bebê.

Sarah Jane Ramos, grata por 2023

Ramosuma empresária com formação em criminalística e ciência criminal, tem navegado com sucesso tanto em sua carreira profissional quanto na visibilidade pública.

O Flórida nativo, também CEO da SJ Designscompartilhou fotos emocionantes de sua barriga no Instagram, legendando-a 2023 recapitulando a postagem com “Uma ode ao ano mais mágico.”

À luz do dos vaqueiros recente derrota nos playoffs, Prescott agora encontra consolo no apoio de sua amorosa namorada em meio aos desafios de uma exigente temporada de futebol que terminou em outra decepção em campo.

Bebê Prescott esperado em março

O anúncio da gravidez de Ramos veio em novembroconfirmando a expectativa do casal em receber uma menina em suas vidas.

Quando o anúncio foi feito Prescott acessou o Instagram para expressar sua gratidão e entusiasmo pelas notícias da gravidez, afirmando: “O quão grato estou por fazer isso com vocês não tem explicação! Deus não comete erros e nada é coincidência, e por isso agradeço a Ele diariamente! Amo vocês e vocês sempre podem contar comigo. Vamos faça isso, mamãe.”

O quarterback, conhecido pela dedicação dentro e fora de campo, ressaltou a importância da blindagem Ramos de escrutínio desnecessário, afirmando, “Não há razão para eles estarem incomodando ela [with] as mensagens desagradáveis ​​que as pessoas querem me enviar. Isso eu mereço e ninguém mais merece. Acho que faz parte disso.”