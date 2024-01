A namorada de Jake Browning, Stephanie Niles, comparada a Taylor Swift enquanto a roupa atraente se torna viral

Tele Cincinnati Bengals não tinha nada pelo que jogar na semana 18 Vitória por 31 a 14 sobre o Cleveland Brownsmas isso não impediu Jake Browningnamorada, Stéphanie Nilesde fazer tudo para as câmeras.

Fãs do Bengals enlouquecem com a namorada de Jake Browning

Dela body todo branco com o número e as iniciais do quarterback geraram muito buzz nas redes sociais, com alguns fãs fazendo comparações com outra namorada loira famosa da NFL: Taylor Swift. Normalmente, esse tipo de destaque das câmeras de transmissão é reservado para grandes nomes como Swift ou Mamãe Kelceou um fã animado como esse Senhora dos carregadores.

Acredite ou não, Niles assistiu ao jogo no roupa reveladora com o pai, segundo ela História do Instagram. Sua confiança nela roupa personalizada e dedicação ao seu homem no centro claramente traduzida através da câmera.

“A namorada de Jake Browning está roubando a cena hoje”, disse uma conta do Twitter/X de Ohio.

Os Bengals conseguiram a vitória atrás três touchdowns de Browningmas o dia não foi perfeito para Niles, que estava diante das câmeras quando outro fã deixou-a pendurada em um high five.