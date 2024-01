A NBA estava tão pouco competitiva na quinta-feira que a TNT não sabia qual jogo exibir

Mmuito se tem feito da falta de defesa e de esforço que assola o NBA de tempos em tempos. Alguns argumentam que a liga está no melhor lugar que já esteve devido a todos os jovem talentoenquanto outros acreditam o produto geral não está perto do que costumava ser.

Na noite de quinta-feira, em meio a três jogos simultâneos, a emissora de televisão TNT lutaram para encontrar um jogo competitivo após o jogo inicial transmitido pela televisão nacional – entre o celtas de Boston e Milwaukee Bucks – rapidamente consegui muito fora de controle.

TNT luta para encontrar um jogo competitivo da NBA

Milwaukee entrou no meio-campo 75-38com Ernesto Johnson anunciando o corte da transmissão assim que chegar 100-62 no 3º trimestre. O próximo jogo teria sido o Pioneiros de Portland e Trovão da cidade de Oklahoma confronto, mas o Thunder venceu por uma impressionante 36 pontos no momento.

Seu último recurso foi o New York Knicks x Dallas Mavericks jogo, que fosse pelo menos competitivo; embora tenha sido um jogo de 19 pontos naquela fase.

Johnson e o resto da equipe da NBA na TNT discutiram a falta de um jogo disputado no estúdio, apontando que o Celtics não perdia tanto há muito tempo. Johnson também mencionou que o Thunder liderado por um absurdo 62 pontos em um ponto do jogo; que na verdade acabou sendo o margem de vitória.

Adão Prata e o escritório da liga da NBA provavelmente não vai adorar a forma como a TNT lida com a situação, mas cabe à associação, às equipes e aos jogadores fornecer um produto melhor em quadra.