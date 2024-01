A NFL terá um campeão que nunca ganhou o Super Bowl como a MLB e a NBA?

Túltimos 12 meses de ação no esporte americano produziram duas franquias que venceram seus respectivos primeiros campeonatos na história, incluindo o rangers do Texas no MLB e Nuggets de Denver no NBAquebrando longas secas.

Esta temporada no NFLa mesma situação poderia ocorrer, pois uma equipe que nunca ganhou o Troféu Lombardi ainda pode chegar ao Super Bowl e pela primeira vez na história.

O Leões de Detroit assumir o São Francisco 49ers no NFC jogo do título depois de derrotar o Tampa Bay Bucaneers e está a uma vitória de chegar ao primeiro grande jogo da franquia.

Contas perdem para Chiefs

Por outro lado, o Notas de búfaloque não tem nenhum anel, caiu para os atuais campeões do Super Bowl, o Chefes de Kansas City. Eles também perderam quatro Super Bowls consecutivos entre 1991 e 1994.

Dos times ainda vivos, o 49ers tem o maior número de Lombardis com cinco, enquanto o Chiefs tem três, e Corvos de Baltimore tem dois em sua curta história.