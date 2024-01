A noite chorosa de D’Angelo Russell após a vitória do Portland alimenta rumores de negociação do Lakers

TO Los Angeles Lakers enfrentou o Portland Trail Blazers em Domingo noite, garantindo um retumbante 134-110 vitória em casa.

Embora a vitória tenha trazido uma sensação momentânea de alívio para Lakers Para os fãs, as cenas pós-jogo com o armador D’Angelo Russell adicionaram uma camada de incerteza e emoção à atmosfera geral.

D’Angelo Russell é pego chorando secretamente no banco do Lakers

Russell chorou no domingo?

Em um vídeo viral que circula nas redes sociais, Russel parecia visivelmente perturbado no banco.

Os fãs especularam se esta demonstração emocional estava ligada às persistentes negociações comerciais que o cercavam.

O vídeo gerou conjecturas generalizadas, com muitos sugerindo que Russel pode ter recebido notícias sobre uma negociação iminente, possivelmente marcando o fim de sua atual passagem pelo Lakers.

Russel o envolvimento recente em discussões comerciais alimentou estas especulações.

A vitória do Lakers contra o Blazers de trilha marcou a terceira vitória nos últimos quatro jogos, alinhando-se com uma recuperação no Russel desempenho.

Depois de ficar no banco por sete jogos consecutivos Russel voltou ao time titular em 13 de janeiro e desde então apresentou estatísticas impressionantes, com média de 27,2 pontos, 2,2 rebotes, 6,4 assistências e 4,4 arremessos de três pontos por jogo.

O que vai acontecer com Rui Hachimura e D’Angelo Russell?

Para aumentar a intriga, os fãs também notaram um olhar desanimado Rui Hachimurao atacante de 25 anos adquirido pelo Lakers no ano passado.

Isto alimentou ainda mais rumores de potenciais negociações envolvendo ambos Russel e Hachimura.

A entrevista pós-jogo com D’Angelo Russell aumentaram as preocupações dos fãs.

Com lágrimas nos olhos Russel expressou seu amor pelo Lakers, enfatizando seu forte apego à equipe. Os fãs compartilharam seu descontentamento com a perspectiva de negociações envolvendo Russel e Hachimurarefletindo um sentimento de incerteza dentro do Lakers base de fãs.

O Lakers têm sido associados a rumores comerciais envolvendo estrelas como Zach Lavine e Dejounte Murray.

Dada a preferência relatada em manter Austin Reaves, especula-se que D’Angelo Russell pode fazer parte de qualquer acordo comercial devido a requisitos de equiparação salarial.

A possibilidade de Rui Hachimura ser incluído em um acordo potencial com o Chicago Bulls também foi sugerido.

Independentemente das especulações comerciais, D’Angelo Russell encerrou a noite com uma nota alta, contribuindo significativamente com 34 pontos e oito assistências na vitória decisiva sobre o Blazers de trilha.

Quer isto marque o fim do Russel viagem com o Lakers ou um ponto de viragem na temporada ainda está por acontecer.