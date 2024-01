A noiva de Jeff Bezos, Lauren Snchez, chega ao seu aniversário de 60 anos com um polêmico vestido noir transparente

euAuren Snchez chegou ao aniversário de 60 anos de Jeff Bezos em grande estilo com um novo visual enquanto usava um vestido Dolce & Gabbana de renda preta transparente e as redes sociais reagiram com reações mistas.

Lauren Sanchez celebra Jeff Bezos com um vestido noir

Snchez dedicou algumas postagens ao grande dia de seu noivo com a legenda de uma foto sua simplesmente “Feliz aniversário, bebê”, a foto mostrava a transparência da D&G.

Sua escolha de guarda-roupa deixou o mundo saber de seu físico em forma e a seção de comentários de sua postagem gerou reações mistas, a maioria das pessoas concordou, mas outras foram salgadas quando um crítico escreveu: “Com 300 bilhões eu poderia fazer melhor do que isso”.

Outro entrou na conversa comentando “Eu te amo Lauren, mas esse penteado não é dos mais lisonjeiros.”

No entanto, um usuário deu algum apoio ao bilionário da Amazon “Acho que ele tem sido um bom menino”,

Mas outros elogiaram a ex-atriz como a cantora Bebe Rexha, que acrescentou: “Meu Deus, esse cabelo é tudo”.

Outra celebridade que concordou com o visual de Sanchez foi sua amiga Kris Jenner, que também compareceu à cerimônia de noivado no Beverly Hills.

Sanchez também fez uma postagem separada compartilhando uma apresentação de slides que incluía uma foto de Bebê Bezos em seu segundo aniversário, uma arte de feliz aniversário e, finalmente, uma foto deles se divertindo.

Ela citou a postagem “Olha quem está completando 60 anos! Feliz aniversário bebe! Hoje é mais um dia em que a sua risada enche a nossa casa, e esse seu sorriso ilumina todos os cômodos.“

Sanchez elaborou “Desejando a você uma abundância de alegrias simples e momentos tranquilos de felicidade. Que este ano seja repleto de tudo o que você ama, desde manhãs tranquilas até celebrações alegres. Espero que cada dia lhe traga inúmeros motivos para sorrir, assim como você me dá um motivo para sorrir todos os dias. Te amo e feliz aniversário, meu amor.”

Em maio de 2023, o bilionário pediu Sanchez em casamento depois de cinco anos juntos durante uma viagem ao Festival de Cinema de Cannes.