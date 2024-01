A nova carteira de identidade é gratuita? Saiba como solicitar o novo documento!

A Carteira de Identidade Nacional (CIN) é o novo modelo de identificação que gradualmente substituirá o RG no Brasil. Neste artigo, vamos abordar todos os aspectos importantes sobre a nova carteira, desde os itens de segurança até o processo de emissão.

O que é a Carteira de Identidade Nacional?

A Carteira de Identidade Nacional é um documento de identificação oficial que tem como objetivo facilitar a identificação do cidadão brasileiro. O novo modelo conta com itens de segurança mais avançados e apresenta apenas um número de registro válido em todo o território nacional: o CPF.

Segundo o governo, a adoção do CPF como número de registro na nova carteira de identidade permite a integração dos dados do cidadão nos bancos de dados de serviços públicos, garantindo maior segurança e agilidade no acesso a esses serviços.

Principais características da nova Carteira de Identidade Nacional

A nova Carteira de Identidade Nacional apresenta diversas características que a tornam mais segura e funcional. Algumas das principais características incluem:

QR Code para verificação de autenticidade

Um dos principais diferenciais da nova carteira é a presença de um QR Code, que permite verificar a autenticidade do documento. Com o uso de um aplicativo ou leitor de QR Code, é possível verificar se a carteira foi furtada, extraviada ou se trata de uma versão falsificada.

Versão digital da carteira de identidade



Você também pode gostar:

Além da versão impressa, a nova carteira de identidade também estará disponível em formato digital. A versão digital possui a mesma validade que o documento impresso e permite a inclusão de outros documentos, como a carteira nacional de habilitação, título de eleitor, certificado militar e carteira profissional.

Nome social

A nova carteira de identidade também permite a inclusão do nome social, ou seja, o nome pelo qual pessoas transgêneros e travestis reivindicam ser chamadas. Essa inclusão visa garantir o respeito à identidade de gênero e a igualdade de direitos para todos os cidadãos.

Integração de dados em tempo real

A nova carteira de identidade possibilita a integração de dados de forma segura e em tempo real. Isso permite que diferentes áreas do governo atuem de forma integrada para atender as necessidades dos cidadãos. Além disso, a CIN conecta o ciclo de vida do cidadão desde seu nascimento ao óbito, evitando a fragmentação de sistemas e informações divergentes.

Como obter a nova Carteira de Identidade Nacional?

Para obter a nova Carteira de Identidade Nacional, é necessário comparecer a um posto de atendimento espalhado pelo país e apresentar a certidão de nascimento ou de casamento, tanto em formato físico quanto digital.

Validade da carteira de identidade conforme a idade

A validade da carteira de identidade nacional varia de acordo com a idade do cidadão. Para crianças de até 11 anos de idade, a validade é de 5 anos. Já para pessoas com idade entre 12 e 59 anos, a validade é de 10 anos. A partir dos 60 anos, a carteira tem validade indeterminada.

A nova Carteira de Identidade Nacional é gratuita?

Sim, a primeira via da nova Carteira de Identidade Nacional é emitida gratuitamente. A partir de 11 de janeiro de 2024, todos os estados brasileiros são obrigados a emitir apenas o novo modelo de identificação. O antigo modelo de identidade não será mais emitido, mas os cidadãos que já possuem a antiga identidade podem trocar para a CIN em até 10 anos.

Versão digital oferece mais praticidade e comodidade

A nova Carteira de Identidade Nacional representa um avanço na identificação dos cidadãos brasileiros. Com itens de segurança mais avançados, integração de dados em tempo real e a possibilidade de inclusão do nome social, a CIN busca garantir maior segurança e eficiência no acesso a serviços públicos. Além disso, a versão digital do documento oferece mais praticidade e comodidade aos cidadãos. Portanto, fique atento aos prazos de emissão e garanta a sua nova Carteira de Identidade Nacional.