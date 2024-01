A nova estrela QB do Packers está pronta para uma mega-extensão fora de temporada – quanto ele ganhará?

Emesmo que ele tenha feito uma interceptação prejudicial e fortemente criticada para encerrar o jogo de sábado à noite contra o São Francisco 49ers, Baía Verde quarterback Jordão Amor fez pouco para diminuir a percepção de que ele é um dos NFLos florescentes chamadores de sinais de superestrelas enquanto ele liderava o Empacotadores para o precipício de um Jogo do campeonato NFC.

Agora, os Packers estão prontos para pagar Amor e continuar desenvolvendo a equipe ao seu redor em um Super Bowl contendor. ESPNde Adam Schefter informou que em breve será feita a Love uma oferta de contrato que, se aceita, o tornaria entre os quarterbacks mais bem pagos da NFL após sua descoberta na temporada de 2023.

Quando o Love pode assinar um novo contrato?

Love, a escolha de primeira rodada dos Packers no Rascunho de 2020é elegível para assinar na linha pontilhada de um novo contrato em Poderia. Anteriormente, ele concordou com uma extensão de um ano em maio de 2023 no valor garantido de US$ 13,5 milhões.

Love assumiu como zagueiro titular dos Packers nesta temporada após a decisão da franquia de negociar Aaron Rodgers para o Jatos de Nova York. Apesar de alguns obstáculos no início da temporada regular, Love voltou à melhor forma e levou o Green Bay aos playoffs como o NFCa equipe curinga final. Love então arremessou para 272 jardas e três touchdowns em Estádio AT&T para eliminar o segundo semeado Dallas Cowboys antes da derrota de sábado por 24-21 para São Francisco na rodada divisionária.

O futuro brilhante de Green Bay

As atuações de Love na reta final parecem ter convencido a propriedade dos Packers de que o jogador de 25 anos deveria se tornar o próximo US$ 40 milhões por ano quarterback, e os fãs do Green Bay podem ser encorajados pela forma como um dos times mais jovens da NFL se destacou na primeira temporada do pós-Rodgers era.

Love levou os Packers a três vitórias consecutivas para encerrar a temporada regular antes de estrelar contra o alardeado Dallas defesa, e ainda teve seus momentos contra uma unidade melhor em San Francisco. O 49ers‘D forçou Love em seu primeiro jogo multi-interceptação em 10 semanascom o linebacker Dr. Greenlaw registrando ambas as escolhas – incluindo a decisiva no final do quarto período.

“Como líder desta equipe, Eu sei que esse vai machucá-lo“, técnico do Packers Matt LaFleur disse no sábado. “Tenho certeza de que ele será muito duro consigo mesmo. E ele só precisa usar isso como combustível para continuar a melhorar. Mas acho que vimos muito crescimento ao longo da temporada. Não apenas por sua capacidade de ir lá e jogar um futebol consistente e vencedor, mas também acho que ele cresceu como líder. Acho que isso é muito importante ser o quarterback da franquia que espero que ele seja por muito tempo por aqui.”