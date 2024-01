A nova guitarra Razor Blade da MGK bateu, o crítico diz que ela promove automutilação

Metralhadora KellyA nova guitarra exclusiva do está sendo desmontada… com os críticos dizendo que o design da lâmina de barbear promove a automutilação em jovens impressionáveis.

A Schecter Guitars acaba de lançar um novo instrumento chamado Machine Gun Kelly Razor Blade e está sendo universalmente difundido online… com muitas pessoas dizendo que ele promove, glorifica e defende o corte.

A questão… lâminas de barbear são frequentemente usadas por pessoas que se cortam de propósito – e não apenas isso, mas há um estereótipo sobre fãs de pop-punk/emo rock praticando automutilação… o que só aumenta essa conversa , considerando a filiação de Kelly aos gêneros.

À luz de tudo isso… o post da empresa no Instagram anunciando a nova guitarra com assinatura MGK está sendo bombardeado com comentários negativos – com pessoas classificando a guitarra como a pior oferta de Schecter de todos os tempos.

Ao apresentar a guitarra em um show recente, Machine Gun Kelly explicou que é “uma espécie de ode a Tickets To My Downfall, a linha da faixa-título e também uma ode aos meus 20 anos e a todos os momentos loucos que passei”. Infelizmente, as pessoas estão chamando isso de promoção do corte, mesmo que indiretamente.

Machine Gun Kelly em sua guitarra Schecter Razor Blade: “É uma espécie de ode a Tickets To My Downfall, a frase da faixa-título e também uma ode aos meus 20 anos e a todos os momentos loucos que passei” compre 🪒: https://t.co/spz2qxhnLX https://t.co/lfOXNM5c1i pic.twitter.com/ytKo05VKLL – julia 🍤 (@mgkmagic) 8 de janeiro de 2024

@mgkmagic

MGK ouviu todo o barulho e agora está cantando uma música diferente… dizendo: “Nunca explicarei minha arte porque a arte é coloquial e sempre passível de interpretação, mas direi que a maioria de vocês constantemente a interpreta de maneira errada.”

Parece que o feedback negativo inicial pode estar afetando o preço de venda… Schecter listou originalmente a guitarra por US$ 2.169, mas o preço já foi reduzido para US$ 1.499… uma redução de US$ 700.