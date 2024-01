A nova tatuagem da esposa de Lionel Messi está confundindo as redes sociais

Antonela Roccuzzo tem várias tatuagens sutis em diferentes partes do corpo.

Esposa de Lionel Messique está sempre na moda graças à sua elegância, traz no pé um desenho floral tribal, que pode representar a dualidade da natureza humana, onde o selvagem e o primitivo se entrelaçam com o suave e vulnerável.

Que outras tatuagens Antonela tem?

A esposa de Messi também ostenta uma coroa no braço, representando um sentimento de soberania sobre sua própria vida, decisões e destino.

Mas eles não são os únicos desde Antonela usa uma borboleta no pulso, e até o que pode ser o mais peculiar de tudo: o “pomo de ouro” de Harry Potter.

Mas sem dúvida o mais emocionante para Antonela são os nomes dos três filhos: Thiago, Mateo e Ciro.

Graças a uma imagem recente que ela postou em sua conta do Instagram, seus fãs notaram uma tatuagem desconhecida do público. Ela se mostrou passando óleo na perna esquerda e sem querer mostrou o desenho no tornozelo esquerdo: algumas flores delicadas. Não se sabe o que significa, embora todas as suas tatuagens tenham um significado especial.