A paciência dos Patriots com Mac Jones está se esgotando em meio a rumores de problemas de atitude

Jerod Mayo impressão inicial de Mac Jones durante sua introdução como o O novo treinador do New England Patriots parecia positivo.

No entanto, nem todos dentro da organização partilham o mesmo sentimento. Enquanto maionese manifestou satisfação com Jones trabalhando nas instalações naquele dia, os relatórios sugerem que Jones não conquistou a simpatia de alguns companheiros de equipe e funcionários.

A despedida emocionada de Bill Belichick aos fãs do Patriot: “Sempre serei um patriota”MC

O que está acontecendo na Nova Inglaterra?

Uma fonte da equipe revelou ao Boston Sports Journal que Jones, que esvaziou todo o seu armário no final da temporada, foi visto com roupas de treino nas instalações, um detalhe que levantou sobrancelhas entre os membros da equipe.

A fonte transmitiu uma sensação def frustração entre os jogadores do Patriotsque se sente Jones está tentando ocupar o centro do palco na ausência de Bill Belichick.

“Ele estava com seu uniforme de treino, o que é irônico, já que ele esvaziou todo o seu armário no final da temporada. Nem um único cabide. Completamente vazio. … Quer dizer, vamos lá, cara. Todo mundo o viu jogar, eles ‘ Eu o vi agir como uma prima donna. O time está cansado disso, todo mundo está cansado disso”, disse a fonte ao Boston Sports Journal.

Relacionamento de Jones com a equipe está sob escrutínio, com Bill Belichick, o lendário treinador que recentemente se separou do Patriotas após 24 temporadas e seis campeonatos do Super Bowl, deixando Jones inativo para o final da temporada contra o Jatos.

Esta mudança foi percebida como uma mensagem potencial para ambos Jones e o proprietário da equipe, Robert Kraft. Muitos especularam que isto poderia sinalizar o fim de uma tumultuada parceria de três anos entre o Patriotas e Jonesque, apesar de ter sido indicado ao Pro Bowl como novato em 2021, tem lutado para se estabelecer como zagueiro da franquia nos anos seguintes.

O desempenho do quarterback de 25 anos nesta temporada, marcado por um recorde de 2-9 em jogos que iniciou e múltiplas substituições em jogos, o levou oficialmente perdendo a posição inicial para Bailey Zappe na semana 13.

Zap, uma escolha de quarta rodada de 2022, assumiu durante a derrota dos Patriots por 6 a 0 para os Chargers.

Em uma entrevista recente no “The Greg Hill Show” da WEEI, maionese foi pressionado sobre Liderança de Jonesou a falta dela, durante a temporada.

Embora não critique explicitamente Jones, maio enfatizou a fragilidade da confiança de um jogador e reconheceu as avaliações contínuas da comissão técnica.

“Mas você sabe que esses caras podem jogar futebol, como se estivessem aqui por um motivo”, maionese admitiu.