A penalidade provocativa da NFL está desatualizada? Este quarterback estrela assistindo Chiefs-Ravens pensa assim

Tele Jogo do Campeonato AFC Entre o Chefes de Kansas City e a Corvos de Baltimore prometeram fogos de artifício – e a intensidade era evidente antes mesmo do jogo começar, às Estádio do Banco M&T. Com uma viagem para Super Bowl LVIII Em jogo, os jogadores dos dois times queriam deixar em campo tudo o que tinham, fossem eles que estivessem no campeonato há 10 anos ou apenas um.

RELACIONADO:

Zay Floreso Corvos‘estrela receptor estreante, se viu no centro da polêmica no segundo tempo de domingo, fazendo recepções tremendas e decisões inexplicáveis ​​​​à medida que o jogo escapava Baltimore. Mas uma fonte inesperada veio Flores‘ defesa em uma jogada crucial no terceiro quarto que acabou mudando o ímpeto do jogo.

Baltimore Ravens troll Taylor Swift e Chiefs com comemoração do Swag Surf TD

Joe Burrow entra na conversa: os jogadores estão se expressando

No final do terceiro quarto de domingo, Flowers conseguiu um passe de 54 jardas de Lamar Jacksoncortando por dentro e depois por fora antes do Chefes‘ L’Jarius Sneed o derrubou. Necessidade fez contato com a perna de Flowers no final da jogada, o que estimulou o novato – que foi então sinalizado por provocação Cidade de KansasA estrela do cornerback.

Cincinnati Bengals quarterback Joe Burrowentre os rivais dos Ravens no AFC Nortepostou uma refutação simples ao árbitro Shawn Smith: deixe os jogadores comemorarem como quiserem, sem a penalidade de 15 jardas aplicada no final.

Tem havido um impulso crescente nos últimos anos para rever as regras que determinam quando uma bandeira por provocação deve ser lançada, ou o que constitui uma penalidade por provocação em primeiro lugar. A penalidade de Flowers pode acelerar esse ímpeto, já que alguns dos NFLOs craques do Brasil começam a se irritar com o que consideram regras restritivas.

Sneed se vingou

Foram necessárias apenas quatro jogadas para Sneed se vingar de Flowers, forçando uma reviravolta que contribuiu muito para selar a vitória frustrante dos Chiefs fora de casa.

Na jogada de abertura do quarto período Flowers recebeu o que parecia ser um passe para touchdown de oito jardas de Jackson, mas Sneed nocauteou a bola antes que ela levasse o avião para a end zone. A jogada foi considerada um touchback, e Kansas City recuperou a posse.

Os Chiefs resistiram por um Vitória por 17-10 para avançar para outro Super Bowl – enquanto Flowers, Jackson e os Ravens ficam se perguntando o que poderia ter acontecido.