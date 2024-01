A possível aposentadoria de Andy Reid: Mahomes e Kelce em uma encruzilhada com os Chiefs

AÀ medida que a temporada regular da NFL chega ao fim, a liga está fervilhando de rumores em torno da possível aposentadoria do técnico do Kansas City Chiefs, Andy Reid.

Com o Chefes enfrentando uma temporada desafiadora e frustrante, crescem as especulações sobre se domingo jogo contra os Chargers marcará o último jogo da temporada regular em Reid’s ilustre carreira de treinador.

Os rumores de aposentadoria de Andy Reid não são novos



Conversas sobre futebol profissional Mike Florio alimentou a especulação, sugerindo que a conversa sobre aposentadoria em torno Reid pode não ser apenas fofoca inútil.

A questão de Reid’s a aposentadoria surgiu antes mesmo Super Bowl LVIIonde ele descartou, dizendo Pedro Rei que a aposentadoria não estava em seu horizonte imediato.

No entanto, como o Chefes Depois de passar por uma temporada difícil, a questão ressurgiu e, desta vez, parece mais pertinente.

Aos 66, Reid está se aproximando de um marco significativo de idade, e é natural que fãs e especialistas se perguntem se ele retornará por mais um ano.

A ausência de quaisquer declarações públicas Reid apenas intensificou a especulação.

A possibilidade de ele já ter decidido, aguardando o resultado da temporada para oficializá-la, é grande.

Proprietário Clark Hunt manifestou a sua confiança Reid’s mandato continuado em Julhoafirmando que a aposentadoria não foi tema de discussão.

“Ao ver Andy, ele continua incrivelmente energizado e animado. Ele é todo voltado para o Kansas City Chiefs e está tentando nos levar de volta aos playoffs e ganhar outro Super Bowl. nos últimos mais de 10 anos que ele esteve conosco”, Caçar comentou.

Enquanto o 2023 temporada se desenrolou, a narrativa mudou e a possibilidade de Reid afastar-se do coaching está se tornando mais tangível.

O 2023 do Chief não correu conforme o planejado

Com seis derrotas em seu histórico chegando Semana 18é seguro dizer que o Chefes a temporada regular está longe de ser tranquila.

Apesar do oitavo consecutivo AFC Oeste título, o desempenho da equipe deixou muitos questionando seu status como principal candidato.

A ofensa dos Chiefs foi exposta em muitas ocasiões para que eles possam ser AFC favoritos nos playoffs considerando o Corvos e a Golfinhos temporadas estelares.

Suas lutas em campo e sua incapacidade de atingir os padrões anteriores até mesmo provocaram demonstrações públicas de frustrações na linha lateral e no pódio em conferências pós-jogo.

Ambos Andy Reid e o quarterback Patrick Mahomes se encontraram em apuros com o NFL em dezembrorecebendo multas pesadas por criticar funcionários após uma derrota decepcionante para o Notas de búfalo.

Para complicar as coisas, Travis Kelce o estrelato recém-descoberto além do futebol devido ao seu vínculo romântico com Taylor Swift intensificou seus próprios rumores de aposentadoria iminente.

Recentemente, Andy Reid reconheceu as dores de Kelce, enfatizando o preço que o jogo cobra dos jogadores à medida que envelhecem.

Aos 34 anos, com 11 temporadas na NFL e com um futuro profissional promissor em Hollywood Esperando por ele, Kelce’s o foco mudou.

Para Patrick Mahomesa perspectiva de jogar sob o comando de um novo técnico e sem seu confidente é algo que ele precisa começar a enfrentar, pois enfrentará o desafio de provar que seu sucesso não pode ser atribuído apenas à liderança de Reid.

Enquanto o Chefes se preparar para o jogo crucial contra o Carregadores e os playoffs iminentes, NFL os fãs estão observando de perto, imaginando se isso poderia realmente ser o fim de uma era para o Chefes de Kansas City.