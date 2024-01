A premonição de Shannon Sharpe se Jerry Jones nomear Bill Belichick assusta os fãs dos Cowboys

ESPN primeiro recebe o anfitrião Shannon Sharpe tem opiniões fortes sobre a potencial parceria entre Dallas Cowboys proprietário Jerry Jones e treinador de agente livre Bill Belichickchamando-o de “combinação feita no inferno”.

Belichicka recente saída do Patriotas da Nova Inglaterra gerou especulações sobre seu próximo passo, e a luta Vaqueirosrecém-saído de uma derrota embaraçosa na rodada NFC Wild Card, está enfrentando pedidos de mudança de treinador.

Robert Kraft abraça Bill Belichick e brinca para não beijá-loTwitter

A opinião de Sharpe sobre os desafios potenciais

Com Belichick de olho no recorde de vitórias da temporada regular, a ideia de ele unir forças com Jones gerou uma discussão significativa, mas Sharpe acredita que o emparelhamento pode levar a mais desafios para o Vaqueiros.

“De jeito nenhum,” Sharpe disse ao First Take.

“Cara, você não entende aquele treinador Belichick quer autoridade?

“Você pode imaginar Jerry Jones tentando dar uma entrevista coletiva e contar o que está acontecendo com a equipe?

“E você acha que o treinador Belichick vai ficar sentado – de braços cruzados – e deixar Jerry faça isso? Absolutamente não… É um casamento feito no inferno.

“Você não pode escolher uma combinação pior do que Jerry Jones e treinador Bill Belichick… Ele se livrou de Jimmy [Johnson]. Ele se livrou de Faturar parcelas.

“Você entende? Treinador Belichick aprendido sob Parcelas… Jimmy e treinador Parcelas e treinador Belichick são mais parecidos.

“E uma vez que ele se livrou Parcelas Que foi que ele fez? Contratou o Chan Gaileyscontratou o Dave Campbellscontratou o Jason Garrettcontratado Mike McCarthy.

“Ele não quer esse tipo de treinador. Ele quer fazer tudo. Ele quer ser a cara disso. Acho irônico [Stephen A Smith and Dan Orlovsky] você não acha irônico, o homem que os repórteres normalmente têm que [say] “Jerry temos que conversar com os jogadores” – ele tinha tão pouco o que falar ontem.”