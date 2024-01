A previsão afirma que Taylor Swift vencerá Barbie e Oppenheimer para ganhar seu primeiro Globo de Ouro no domingo

Taylor Swift está preparado para assumir Globos dourados pela tempestade enquanto seu filme Eras Tour vence Barbie e Oppenheimer para ganhar o troféu.

Rápido teve um ano de 2023 incrivelmente bem-sucedido, embarcando em sua turnê recorde pelas Américas, formando um relacionamento com Travis Kelcelançando seu próprio filme e sendo eleita a “Personalidade do Ano” da Time.

Os icônicos vestidos do Globo de Ouro de Taylor Swift que iluminaram o tapete vermelho

E agora ela pode começar 2024 da mesma forma, vencendo no grupo “Conquistas Cinematográficas e de Bilheteria”, categoria adicionada este ano.

Muitos meios de comunicação prevêem que Rápido levará o prêmio e MARCA em inglês concorda.

Ela conseguirá vencer Oppenheimer e Barbie?

É uma tarefa muito difícil para ela alcançar. Barbie e Oppenheimer dominaram a discussão do filme durante o verão, até apelidados de “Barbenheimer”, com memes e fãs criando uma rivalidade amigável, enquanto outros destacaram as justaposições de suas histórias e mensagens.

Combinados, eles arrecadaram US$ 2,396 bilhões de dólares graças aos desempenhos líderes de Margot Robbie e Cillian Murphycom um orçamento combinado de US$ 245 milhões, tornando-os dois dos filmes mais lucrativos dos últimos tempos.

Mas Rápido ela mesma é um fenômeno cultural, como evidenciado por seu filme Eras Tour, que quebrou o recorde de filme-concerto de maior bilheteria de todos os tempos, ao arrecadar US$ 250 milhões com um orçamento na região de US$ 20 milhões.

Superou o segundo lugar por US$ 150 milhões e ainda se tornou o décimo filme de maior bilheteria de 2023 nos Estados Unidos, apesar de ter sido lançado em outubro, destacando o sucesso e a popularidade do músico.

E, o que é mais importante, a categoria inclui “Conquista de bilheteria”, dando a ela uma chance sólida de ganhar o prêmio, porque o que ela e sua equipe fizeram foi exatamente isso.