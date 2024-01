A previsão que Jerry Jones não quer ouvir que diz que os Cowboys estarão piores em 2024

Tele Dallas Cowboysapós uma forte temporada regular, enfrentam desafios para reter jogadores importantes e administrar o espaço do teto salarial.

Apesar de ter terminado a temporada regular com força, a equipe agora enfrenta incertezas após a recente derrota para o Green Bay Packers.

O insider da NFL Adam Schefter sugere que os Cowboys precisam priorizar o pagamento de vários jogadores, enfatizando a possível saída do coordenador defensivo Dan Quinn.

“Você não pode olhar para esta equipe agora e dizer que ela tende a estar em melhor forma na próxima temporada do que nesta temporada”, disse Schefter ao Get Up.

“Você tem que pagar ao Dak porque ele está no último ano de contrato, tem que pagar CeeDee Cordeirotenho que pagar Micah Parsons, não posso me dar ao luxo de manter todo mundo. Provavelmente vou perder Dan Quinn.”

Enquanto alguns questionam a decisão de demitir o técnico Mike McCarthy em meio aos desafios do elenco, o foco agora está na montagem do elenco, começando com o quarterback Dak Prescott.

Prescott, tecnicamente com contrato para 2024, torna-se agente livre após a temporada, acrescentando urgência às negociações. Amplo receptor CeeDee Cordeiro e destaque Micah Parsons também entram no último ano de seus negócios, criando complexidades contratuais adicionais.

Com espaço limitado e uma etiqueta de franquia disponível, o proprietário da equipe Jerry Jones enfrenta uma tarefa difícil de conciliar as negociações para manter a coesão e a competitividade da escalação, com negociações cruciais potencialmente adiadas até o verão de 2024.

Há pressão para a tomada de decisões estratégicas e oportunas para garantir o futuro dos principais jogadores e sustentar a vantagem competitiva dos Cowboys.