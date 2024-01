A que horas é Alcaraz x Gasquet? Canal de TV, onde assistir online o Aberto da Austrália

Carlos Alcaraz já sabe a data de sua primeira partida no Aberto da Austrália 2024o que pode representar o início de uma corrida especial em Melbourne, enquanto ele recupera o tempo perdido.

O jogador de Murcia enfrenta o primeiro Grand Slam da temporadatendo perdido a competição no ano passado devido a uma lesão.

Alcaraz, o atual número dois do mundo e segundo favorito atrás Novak Djokovic para conquistar o Aberto da Austrália, fará sua estreia na terça-feira, 16 de janeiro, na segunda partida da sessão noturna na quadra central do Melbourne Park.

O jogador de 20 anos foi sorteado contra o francês Ricardo Gasquet, a quem já derrotou no único confronto anterior na final de Umag em 2021.

Alcaraz nunca passou da terceira rodada em Melbourne e perdeu o Major do ano passado, então será uma questão de tentar fazer as pazes depois de chegar pelo menos às semifinais em todos os outros três Slams em 2023.

A que horas o Alcaraz joga contra o Gasquet?

O duelo entre Alcaraz e Gasquet encerrará a sessão noturna de terça-feira na quadra principal da Rod Laver Arena por volta das 21h, horário local (11h CET / 05h ET / 03h PT). A primeira partida da noite contará com Elena Rybakina contra Karolina Pliskova.

Onde assistir Alcaraz x Gasquet na TV no Aberto da Austrália?

Alcaraz’s A partida de abertura do Australian Open 2024 pode ser acompanhada ao vivo no Eurosport, canal que detém os direitos televisivos do evento.

Se não tem assinatura para assistir ao Eurosport, pode acompanhar tudo o que acontece no jogo entre Alcaraz e Gasquet, bem como no restante do Aberto da Austrália, no MARCA.com.