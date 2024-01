A rainha Elizabeth ficou supostamente chateada com o nome da filha de Harry e Meghan

Rainha Isabel II teria ficado furiosa com o nome de sua bisneta… de acordo com um autor real que acabou de reviver o caso Palácio vs. Príncipe Harry / Meghan Markle cair.

Outra reportagem do Daily Mail reforça as afirmações do novo livro… dizendo que a Rainha já estava frustrada por não possuir seus próprios palácios ou pinturas… apenas para Harry e Megs ficarem com a última coisa que ela possuía – seu nome .