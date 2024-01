A raiva de Ancelotti com o Barcelona: LaLiga não é adulterada

Carlos Ancelotti nunca mordeu a língua como Real Madrid treinador. E depois das palavras de Laporta após o Real Madrid-Almería polêmica denunciando que La Liga foi adulterada, o técnico do Real Madrid finalmente revidou.

O técnico do Los Blancos foi respeitoso durante todo esse tempo diante das repetidas perguntas da imprensa sobre o Negreira case mas os comentários do presidente do Barcelona ultrapassaram finalmente os limites no que diz respeito ao grande italiano.

“Não gosto de entrar nessas polêmicas”, Ancelotti disse à mídia. “A verdade é que esta semana eles conversaram muito.

“Acho a mesma coisa, não devemos desviar o chute. Todo mundo sabe o que aconteceu no futebol espanhol e aí está o problema.

“A liga não está adulterada, a Guardia Civil e o Ministério Público estão investigando e esse tem sido o problema do futebol espanhol nos últimos 20 anos. Não devemos desviar as coisas”.

Ancelotti made a reference to the Caso Negreira scandal que descobriu que o Barcelona pagou mais de US$ 8 milhões ao ex-vice-presidente do Comitê Técnico de Árbitros, dando vida a conspirações de compra de dirigentes, embora o clube negue qualquer irregularidade.

O homem de 64 anos alertou essencialmente Laporta que quem está em casas de vidro não deve atirar pedras e destacou a ironia do presidente do Barcelona alegando que a liga é manipulada a favor de alguém.

O que Laporta disse?

O jogador de 61 anos criticou o padrão de arbitragem na primeira divisão espanhola e sugeriu que o a introdução do VAR está diminuindo a competição.

Mais especificamente, ele aludiu a uma sugestão de que os árbitros favorecem o Real Madrid e seus comentários vieram depois de um polêmico 3 a 2 sobre o Almeria, que os levou a substituir o Girona no topo da tabela.

“Nós estamos vendo,” A porta disse à mídia. “Isso é um instrumento que estava lá para ajudar [the referees]o VAR, não os ajuda e foi feito refém.

“Como uma vítima de abuso, baseada na pressão que o nosso rival exerce contínua e constantemente, que já não é pontual, mas consistente. .”

Ancelotti lembra aos seus jogadores que sejam fortes

Nas últimas semanas, a defesa do Real Madrid diminuiu e viu o time vazar gols, incluindo dois contra o Almería, sete contra o Atlético de Madrid (em duas partidas) e ainda um gol contra o Arandina, um lado várias léguas abaixo deles.

Isso contrasta com a forma deles em novembro e dezembro, quando mantiveram cinco jogos sem sofrer golos e sofreram apenas mais de uma vez em apenas três jogos e Ancelotti lembrou-lhes os padrões que deveriam seguir antes do jogo de 27 de janeiro contra o Las Palmas.

“Novembro e dezembro estivemos sólidos”, Ancelotti adicionado à mídia. “Não tem sido assim nos últimos jogos, marcamos muitos gols, mas sofremos muitos.

“[Federico] Valverde naquela posição era uma emergência. Temos que voltar à solidez de antes sendo mais contundentes na retaguarda. Queremos dar o nosso melhor, pode ser um jogo difícil, eles jogam bem, defendem bem e será exigente.

“Estamos motivados para voltar a jogar ao nosso melhor nível. Esta semana tem sido boa para nós, todos estão disponíveis, excepto as lesões de longa duração”.