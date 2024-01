A razão pela qual Taylor Swift vencerá o Super Bowl para os Chiefs: é uma teoria maluca

Tele Chefes de Kansas City estão no Super Bowl e isso significa que muitas câmeras estarão ligadas Taylor Swift no Allegiant Stadium, onde enfrentam o São Francisco 49ers. De acordo com a maioria de seus fãs, eles já sabem por que Chefes estão prontos para vitórias consecutivas no Super Bowl.

Rápido estará no jogo para apoiar o namorado, Chefes extremidade apertada Travis Kelceque foi um dos principais jogadores na vitória anterior sobre o Corvos de Baltimore.

Seus fãs são notórios por seu apoio inabalável e por sua voz on-line incrivelmente benigna, e eles já descobriram por que o Chefes vai vencer o 49ers.

A teoria selvagem

Rápido tem participado Chefes jogos quase durante toda a temporada, quando sua agenda lotada permite.

Tendo participado de 12 partidas Kelce está em campo, o Super Bowl será o 13º dela.

Muitos podem pensar que 13 é um número de azar, mas não no mundo do Taylor Swift.

Este parece ser seu número favorito. Ela pintou na mão durante a Fearless Tour, e também aparece em seu identificador X (anteriormente conhecido como Twitter).

“Fiz 13 anos na sexta-feira, dia 13, meu primeiro álbum (Taylor Swift) foi certificado ouro em 13 semanas, minha primeira música número um teve uma introdução de 13 segundos”, explicou certa vez o cantor e compositor.

“Quando ganhei o prêmio Horizon (Novo Artista do Ano) no CMA Awards (Country Music Association Awards), a produtora veio até mim quando eu estava fazendo a passagem de som e disse: ‘Saímos em 13 segundos. ‘ São tantos números!” ela disse.

Existem numerosos exemplos de Rápido usando o número 13 em músicas e shows, e os fãs acham que há um significado em ser seu 13º Chefes corresponder.